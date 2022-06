Ten tablet wykorzystasz jako rysownik, a nawet laptop

Na rynku debiutuje mnóstwo tabletów, które za pomocą akcesoriów można szybko przekształcić w multifunkcjonalne urządzenia, nadające się również do twórczej pracy i nauki. Kolejnym tego typu sprzętem jest Alldocube iNote, który już wkrótce powinien trafić do sprzedaży.

Tablety wróciły do łask

Po wielkim boomie ponad dekadę temu przyszło wiele „suchych” lat, w trakcie których urządzenia tego typu sprzedawały się w znacznie mniejszych ilościach niż wcześniej, kiedy dopiero wchodziły na rynek. Globalny lockdown, który przyniósł na długie miesiące pracę i naukę zdalną, sprawił, że nagle popyt na tablety ogromnie wzrósł – na tyle, że niektórzy producenci dopiero teraz zdecydowali się wejść w ten segment (zob. tablety realme, OPPO i vivo; wkrótce dołączy do nich też OnePlus).

Jednocześnie, z uwagi na wprowadzenie (zmuszenie do) pracy i nauki zdalnej, wzrosło znaczenie urządzeń, które są nie tylko tabletami, obsługiwanymi palcami, ale oferują większe możliwości, w tym wsparcie dla zwiększających ich funkcjonalność akcesoriów, jak rysiki i klawiatury. Dzięki nim wielogodzinne sesje nie są męczące, bo prawdopodobnie mało kto (jeśli nie nikt) raczej dałby radę przez kilka godzin z rzędu wpisywać tekst na ekranowej klawiaturze czy tworzyć tabele i materiały graficzne samymi palcami.

To nie tylko tablet. To multifunkcjonalne urządzenie

Alldocube iNote to kolejny model na rynku, który jest nie tylko tabletem. Dzięki dedykowanym akcesoriom można przekształcić go w narzędzie do tworzenia, jak i wielogodzinnej pracy biurowej. Pierwsze jest możliwe dzięki trybowi kaligrafii i malowania (takiego określenia używa sam producent) oraz rysikowi, który wykrywa 4096 poziomów nacisku, podczas gdy drugie za sprawą podłączanej magnetycznie klawiatury. Są to jednak akcesoria opcjonalne – producent będzie sprzedawał zarówno sam tablet, jak i zestaw z rysikiem i klawiaturą.

Multifunkcjonalność tabletu Alldocube iNote zwiększają jednak nie tylko zewnętrzne akcesoria, ale też system Cube OS (bazujący na Androidzie 11), który oferuje m.in. inteligentną funkcję dzielenia wyświetlacza, obsługę do trzech aplikacji na jednym ekranie i możliwość szybkiego kopiowania oraz przenoszenia zawartości pomiędzy różnymi programami. Ponadto na dole znajduje się dock, aby użytkownicy mieli szybki dostęp do aplikacji, z których najczęściej korzystają. Tu wypada wspomnieć, że urządzenie wyposażone jest w 10,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli (220 ppi) z obsługą 100% palety barw sRGB.

Alldocube iNote (źródło: Alldocube)

Alldocube iNote ma być narzędziem do nauki również dla najmłodszych, ponieważ oferuje tryb dziecięcy (Kids Mode) z zawartością edukacyjną od „wielu sławnych nauczycieli”. W połączeniu z trybem ochrony wzroku i funkcją kontroli rodzicielskiej nad oprogramowaniem do uczenia – jak twierdzi producent – dzieci będą mogły rosnąć zdrowo i uczyć się efektywnie.

8 Ocena

Wydajność Alldocube iNote powinna stać na satysfakcjonującym poziomie

Tablet wyposażony jest w produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego procesor MediaTek Helio P90, który powinien sprawnie i płynnie obsłużyć powierzane mu podczas pracy i nauki zadania. Szczególnie że urządzenie dysponuje również układem graficznym PowerVR GM9946 970 MHz, 8 GB RAM LPDDR4x i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS. Tę ostatnią da się dodatkowo rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Tablet Alldocube iNote zasili akumulator o pojemności 7500 mAh, który będzie można naładować z mocą 10 W, 15 W i 18 W (przez port USB-C; USB 2.0 ze wsparciem dla USB OTG).

Ponadto tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i 8 Mpix z diodą doświetlającą na tyle, żyroskop, cztery głośniki, obsługę systemów lokalizacji GNSS (GPS, Glonass, Galileo i Beidou), radio FM, Bluetooth 5.0 oraz wsparcie dla WiFi 2,4 GHz i 5 GHz. Do tego jest jeszcze podwójny modem 4G LTE i dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD). Całe urządzenie ma wymiary 246x172x7,95 mm i metalową pokrywę.

Alldocube iNote (źródło: Alldocube)

Gdzie można kupić ten tablet?

Tablet Alldocube iNote nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Producent nie ujawnił też jego sugerowanej ceny. Można się jednak spodziewać, że już wkrótce rozpocznie się sprzedaż tego urządzenia – jeśli jesteście nim zainteresowani, szukajcie go za jakiś czas na chińskich platformach zakupowych, jak AliExpress czy Shopee.