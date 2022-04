InPost zapowiada kolejne podwyżki cen. Sprawdź, ile zapłacisz już od 1 maja

Od początku kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy cennik InPostu, a dziś firma poinformowała, że klienci muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen. Od 1 maja 2022 roku trzeba będzie zapłacić więcej za wybrane usługi.

Nowy cennik InPost od 1 maja 2022 roku

Od 1 kwietnia 2022 roku klienci indywidualni muszą płacić o złotówkę więcej za Usługi Paczkomatowe. Aktualnie opłata za Gabaryt A wynosi 13,99 złotych, za Gabaryt B – 14,99 złotych, a za Gabaryt C – 16,49 złotych. Od 1 maja 2022 roku wysłanie paczki w każdym z ww. gabarytów będzie kosztowało więcej:

Gabaryt A – 14,69 złotych (+ 70 groszy),

Gabaryt B – 15,69 złotych (+ 70 groszy),

Gabaryt C – 17,39 złotych (+ 90 groszy).

Ceny usług dodatkowych od 1 maja 2022 roku pozostają natomiast bez zmian. Oznacza to, że za dodatkową ochronę ubezpieczeniową klient nadal zapłaci od 1,85 złotych do 3,00 złotych, za płatność za pobraniem do 5000 złotych 3,68 złotych, za Paczkę w Weekend 4,99 złotych, a za podjazd kuriera od 4,31 złotych do 6,15 złotych (przy nadaniu pięciu przesyłek lub więcej usługa wliczona w cenę nadania).

Tak samo nie zmieni się wysokość opłat dodatkowych:

weryfikacja przesyłki przy zmianie gabarytu – 3,68 złotych,

weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki – 12,30 złotych,

opłata za traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej – 18,45 złotych,

przesyłka ponadgabarytowa (ponad wymiar 500x500x800 mm lub wagę powyżej 30 kg) – 246,00 złotych,

zwrot do nadawcy – 100% ceny usługi głównej za pojedynczą przesyłkę.

Ponadto od 1 maja 2022 roku zmienią się ceny Usług Kurierskich dla klientów detalicznych. Aktualnie wysłanie Gabarytu A kosztuje 14,99 złotych, Gabarytu B – 16,49 złotych, Gabarytu C – 19,99 złotych, a Gabarytu D – 28,49 złotych. Od początku maja trzeba będzie natomiast zapłacić:

15,79 złotych za Gabaryt A (+ 80 groszy),

17,29 złotych za Gabaryt B (+ 80 groszy),

20,99 złotych za Gabaryt C (+ 1 złoty),

29,99 złotych za Gabaryt D (+ 1,50 złotych).

Analogicznie jak w przypadku Usługi Paczkomatowej, również w tym ceny usług i wysokość opłat dodatkowych pozostają bez zmian.

źródło: InPost

Na podwyżki muszą się przygotować również klienci biznesowi. Od 1 maja 2022 roku wzrasta opłata paliwowa w cenniku Usług Paczkomatowych i Kurierskich – z 8% do 13%. Ponadto w Usługach Dodatkowych (w przypadku Usług Kurierskich) pojawiły się dwie nowe pozycje: Express drogowy do 30 kg (2 zł/km) i Express drogowy do 50 kg (2,50 zł/km).

Pozostałe ceny i opłaty w nowym cenniku InPostu dla klientów biznesowych, obowiązującym od 1 maja 2022 roku, pozostały bez zmian.

Cennik usług Paczkomaty 24/7 (obowiązujący od 1 maja 2022 roku)

Cennik usług kurierskich (obowiązujący od 1 maja 2022 roku)