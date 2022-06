Grill na działce? A może ognisko? Nowe głośniki Sony pomogą rozkręcić letnią imprezę

Za dwa tygodnie i jeden dzień rozpocznie się lato. Jeśli tylko pogoda będzie dopisywać, to z pewnością wiele osób rozpali grilla lub ognisko i spędzi przy nim długie godziny albo nawet całą noc. Muzyka zawsze sprawia, że milej się siedzi, zwłaszcza gdy towarzystwo dopisuje. Sony wybrało idealny moment na premierę swoich nowych głośników bezprzewodowych.

Reklama

Nowe głośniki bezprzewodowe Sony SRS-XE300 i Sony SRS-XE200

Sony podaje, że w swoich najnowszych głośnikach zastosowało przetworniki w technologii X-Balanced Speaker Unit i dwie membrany bierne. Dzięki takiemu połączeniu bas jest bardziej dynamiczny i mniej zniekształcony, a dźwięk wysokiej jakości. Ponadto w ten sposób uzyskano duże ciśnienie akustyczne, dostarczające energii na całą noc.

Modele Sony SRS-XE300 i Sony SRS-XE200 są oparte na unikatowej technologii Sony Line‑Shape Diffuser, dzięki której – jak informuje Sony – dźwięk dociera do wszystkich uczestników imprezy. Rozwiązanie to zapewnia bowiem równomierne rozprzestrzenianie się dźwięku – niesie się on szerzej i dalej, dzięki czemu wszyscy słyszą go w podobny sposób, bez względu na to, gdzie się znajdują. Producent podkreśla jednak, że pełny potencjał opisywanej technologii można wykorzystać jedynie w ustawieniu pionowym.

Sony SRS-XE200 dodatkowo oferuje wbudowany pasek, co ułatwia jego transport. Model ten może grać do 16 godzin, natomiast SRS-XE300 do nawet 24 godzin. Z powodzeniem można je więc zabrać na więcej niż jedną imprezę, zanim trzeba będzie naładować akumulatory. Co ważne, wspierają one szybkie ładowanie: po 10-minutowym ładowaniu mogą odtwarzać muzykę przez kolejnych 70 minut. Do tego jest ochrona przed przeładowaniem, aby akumulatory dłużej pozostały w optymalnym stanie.

Dodatkowo oba głośniki są wyposażone w technologię Sony Ambient Noise Sensing, która analizuje zewnętrzne hałasy z użyciem czujnika mikrofonowego i pozwala zmniejszyć zużycie energii podczas słuchania na dworze. Ponadto Sony SRS-XE300 i Sony SRS-XE200 można wykorzystać do rozmów telefonicznych dzięki wbudowanym mikrofonom (jest też dostępna opcja wyłączenia go przyciskiem MIC Mute).

Nowy głośnik bezprzewodowy Sony SRS-XG300

Sony SRS-XE300 i Sony SRS-XE200, podobnie jak Sony SRS-XG300, mają stopień ochrony IP67, więc spokojnie można je zabrać na basen i plażę. Ponadto wszystkie modele obsługują funkcję Party Connect, umożliwiającą połączenie przez Bluetooth nawet 100 zgodnych głośników bezprzewodowych i zsynchronizowanie dźwięku. Można też skorzystać z funkcji trybu stereo – wówczas użytkownik łączy dwa głośniki, aby uzyskać szerszy dźwięk stereo.

Głośnik bezprzewodowy Sony SRS-XG300 również umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych (w tym modelu nie ma opcji wyłączenia mikrofonu poprzez dedykowany przycisk), a czas jego pracy na jednym ładowaniu sięga 25 godzin. Ten model też może grać przez kolejnych 70 minut po 10-minutowym ładowaniu. Ponadto na jego pokładzie także znajdują się przetworniki w technologii X-Balanced Speaker Unit i dwie membrany bierne, a do tego są jeszcze funkcje MEGA BASS i LIVE SOUND – pierwsza zapewnia lepszy, dokładniejszy i czystszy bass, natomiast druga efekt jak na koncercie.

Głośnik bezprzewodowy Sony SRS-XG300 oferuje również podświetlenie, które może synchronizować się z rytmem muzyki. Jego transport ułatwia wysuwany z obudowy uchwyt.

Kiedy będzie można kupić nowe głośniki bezprzewodowe Sony?

Wszystkie trzy modele nowych głośników Sony trafią do sprzedaży już w lipcu 2022 roku. W sam raz na wakacje i sezon grillowo-ogniskowo-imprezowy. Sugerowane ceny nie zostały jeszcze podane.