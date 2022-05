Jak się miewa Allegro Pay? Ponad 400% wzrostu w ciągu roku!

Maj to idealna okazja, aby podsumować pierwszy kwartał 2022 roku. Z tej okazji mogliśmy zapoznać się z wynikami giganta branży e-commerce w Polsce, czyli Allegro. Mamy dużo informacji o wzrostach i dochodach, z czego największe wrażenie z pewnością robi ogólna kondycja spółki, oraz jej system odroczonych płatności i rat.

Na stronie biura prasowego firmy znaleźć można podsumowanie zawierające najważniejsze parametry finansowe firmy z pierwszego kwartału tego roku. Biorąc pod uwagę różne czynniki zewnętrzne, jak choćby wybuch wojny czy wciąż trwającą pandemię, jest naprawdę nieźle. Główną informacją jest tutaj przede wszystkim wzrost wartości sprzedaży brutto o 12,8% względem tego samego okresu w poprzednim roku. To daje nam kwotę aż 10,82 mld złotych.

Robi wrażenie? Z pewnością. Ba, moglibyśmy śmiało wymienić tutaj szereg innych liczb i kwot, bowiem firma postanowiła dość bogato pochwalić się swoimi wynikami. My jednak skupimy się na pewnym konkretnym aspekcie, a mianowicie Allegro Pay.

Allegro daje na krechę

Wzrost Allegro Pay stanowi jeden z największych sukcesów firmy w okresie od stycznia do marca. Łączna wartość udzielonego kredytowania to aż 965 mln zł. Porównując te dane do I kwartału 2021 roku okazuje się, że wzrost wyniósł aż 440%. I jest to naprawdę duża rzecz.

Wyniki Allegro (Źródło: Biuro Prasowe Allegro)

Trzeba również zaznaczyć, że część pożyczek Allegro Pay została wyłączona z bilansu grupy. Mowa o około 210 mln zł w postaci kredytów konsumenckich, które zostały nabyte przez Aion Bank. Taka współpraca pozwala oczekiwać w przyszłości kolejnych wzrostów i ogólnego rozwoju segmentu.

Grupa chwali się również osiągnięciem wysokiego wyniku NPS (Net Promoter Score), czyli oceny zadowolenia, chęci polecenia i przywiązania klientów do marki – na poziomie 94 punków. Okazuje się, że poważne potraktowanie form odroczonych płatności, udostępnienie ich w przyjaznej formie użytkownikom i stworzenie świetnego systemu dostaw w ramach Allegro Smart bardzo pozytywnie wpływają na ogólną kondycję firmy na rynku, oraz jej postrzeganie przez klientów. Ci ewidentnie wracają i to dosyć regularnie. Między innymi dzięki temu firma wspomina również o 15% wzroście przychodów, do niemal 1,4 mld zł.