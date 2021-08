Najlepszy smartfon do 2000 złotych to…? Jaki model wybrać?

Budżet w wysokości 2000 złotych jeszcze kilka lat temu pozwalał na zakup niemalże flagowego smartfona. Dzisiaj niestety nie jest już tak różowo, a najmocniejsze urządzenia czołowych producentów potrafią kosztować nawet trzy razy tyle. Nie oznacza to wcale, że wobec tego wybór jest mocno ograniczony – jest wręcz przeciwnie. Liczba dostępnych egzemplarzy, spełniających nasze kryterium cenowe, potrafi przyprawić o spory ból głowy. Dziś spróbujemy jakoś temu zaradzić.

Zmiany na rynku

Jak już powiedzieliśmy sobie we wstępie, kwota 2000 złotych pozwala w dzisiejszych czasach na zupełnie inne zakupy aniżeli kilka lat temu. O modelu flagowym nie możemy pomarzyć. Nawet producenci, którzy próbują atakować rynek agresywną wyceną, są dość daleko od zakładanego przez nas progu. Byłe flagowce to również dość trudny temat zważywszy na to, że zeszłoroczne modele z wiadomych powodów były wyprodukowane w ograniczonych ilościach, co ma spore przełożenie na ich obecną dostępność w sklepach, a co za tym idzie także ich cenę.

Reklama

Warto jednak zauważyć, że nie jest to zjawisko bardzo bolesne dla potencjalnych klientów, a już na pewno nie wpływa na ograniczony wybór. Chyba każdy, kto choć trochę interesuje się rynkiem smartfonowym, jest w stanie dostrzec to, jak długą drogę zdążyły przejść tańsze urządzenia, a już w szczególności modele średniopółkowe, które, nie ma co ukrywać, będą dzisiaj głównymi bohaterami naszego przeglądu.

Dostęp do sieci 5G, spore możliwości fotograficzne czy też wysokiej jakości wyświetlacze AMOLED, to dziś już standard, jeśli chodzi o segment smartfonów do 2000 złotych. Czym więc próbują kusić producenci? Wydaje się, że przede wszystkim możliwie najlepszą specyfikacją, jak i funkcjami, które w dalszym ciągu trzymają się raczej urządzeń droższych o co najmniej tysiąc złotych. Spójrzmy więc, co ciekawego znajdziemy obecnie w sklepach.

Partnerem materiału jest Media Expert

Ostatnie zestawienie smartfonów do 1500 złotych otwierał Xiaomi Mi 11 Lite i teraz czas na powtórkę z rozrywki. Szkopuł w tym, że tym razem mowa o modelu z obsługą sieci 5-tej generacji, która w tym przedziale cenowym wydaje się być już obowiązkiem.

Kilka dni temu nasz redakcyjny kolega Tomek miał przyjemność zrecenzować dla Was dokładnie ten właśnie model i, choć nie ustrzegł się on kilku wad, nie przeszkodziło to w zdobyciu miana „jeden z najlepszych i zarazem najciekawszych wyborów do 2000 złotych”.

7.4 Ocena

W przypadku omawianego modelu Xiaomi na szczególną uwagę zasługuje poręczność omawianej konstrukcji. Bardzo cienka bryła w połączeniu z lekkością (raptem 159 gramów!) sprawia, że Mi 11 Lite 5G wprowadza sobą spory powiew świeżości w świecie grubych i ciężkich smartfonów dostępnych na rynku. Warto też dodać, że urządzenie można kupić w kilku interesujących wersjach kolorystycznych, więc każdy powinien bez większego problemu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Czym jeszcze kusi Xiaomi? Z pewnością musimy zwrócić uwagę na bardzo wydajne podzespoły (5-nanometrowy Snapdragon 780G), szybkie ładowanie przewodowe i dość uniwersalny zestaw aparatów, który za dnia potrafi zaskoczyć jakością wyprodukowanych fotografii. Mocnym punktem Mi 11 Lite jest bardzo jasny wyświetlacz AMOLED o znakomitych barwach i wyższym odświeżaniu ekranu.

Oczywiście są także i słabsze strony. Tomek zwraca szczególną uwagę na stosunkowo krótki czas pracy na jednym ładowaniu, błędy w oprogramowaniu i mocno przeciętny tryb nocny i fotografie selfie.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G w promocyjnej cenie w Media Expert

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – fot. Tabletowo.pl

OnePlus Nord 2 – „stary, dobry” OnePlus

Czas na jeden z nowszych smartfonów w naszym zestawieniu. To nowe dziecko OnePlusa. Nord 2 ma być swego rodzaju powrotem do korzeni, czyli zamieszaniem na rynku za sprawą wyśmienitego stosunku ceny do jakości. Ja osobiście miałem okazję testować ten smartfon (recenzja pojawi się na dniach) i mogę powiedzieć, że w przedziale do 2000 złotych to jeden z lepszych wyborów.

Składa się na to kilka czynników. Najważniejsze z nich to bezkompromisowa wydajność, błyskawiczne 65 W ładowanie po kablu i dobre czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Warto też zaznaczyć, że Nord 2 także należy do stosunkowo kompaktowych smartfonów, jak na dzisiejsze czasy. Co prawda zarówno waga, jak i grubość, jest większa aniżeli w Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8,3 mm, 189 g w OnePlusie i 6,8 mm, 159 g w Xiaomi), jednak w dalszym ciągu to jeden z bardziej kompaktowych urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

Co ciekawe Nord 2 trafia już do drugiego zestawienia z cyklu „Co Kupić”. Wcześniej w przypadku budżetu do 2400 złotych, wspominałem o mocniejszej wersji 12/256 GB dla bardziej wymagających użytkowników.

Jeśli chodzi o wady, to nie ma ich wcale tak dużo. Na pewno warto zwrócić uwagę na brak złącza słuchawkowego (Xiaomi także go nie oferuje), brak jakiejkolwiek certyfikacji odporności (IP53 w Mi 11 Lite 5G) i stosunkowo wysokie temperatury pracy w trakcie obciążenia.

OnePlus Nord 2 – fot. OnePlus

TCL 20 Pro 5G – magia tkwi w wyświetlaczu

Czas na wybór nieco mniej oczywisty. TCL 20 Pro 5G miałem okazję testować kilka miesięcy temu, a do tej pory nie spotkałem się z tak wyśmienitym ekranem zamontowanym w smartfonie z jednym małym ale… a mianowicie tylko 60 Hz odświeżaniem.

Marka, która pewnie większości z Was kojarzy się przede wszystkim z telewizorami, w pełni wykorzystała swoje doświadczenie na polu smartfonowego wyświetlacza. Kolory wręcz wylewają się z ekranu sprawiając, ze konsumpcja jakichkolwiek treści na TCL 20 Pro 5G to prawdziwa przyjemność. Serwis DXOMark sklasyfikował wyświetlacz omawianego smartfona na poziomie Samsunga Galaxy Note 20 Ultra.

8 Ocena

Ekran to jednak nie wszystko. Oprócz tego możemy liczyć na całkiem przyzwoitą wydajność za sprawą 8-nanometrowego procesora – Snapdragona 750G. Warto też zaznaczyć, że producent podszedł do tematu wyglądu urządzenia w dość oryginalny sposób. Na uwagę zasługuje przede wszystkim brak odstającej wyspy aparatów, przez co smartfon nie buja się na blacie na boki i to bez zastosowania etui. Pomimo stosunkowo niskiej wagi na poziomie 190 gramów, nie jest to urządzenie kompaktowe, gdyż wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,67 cali.

Jeśli chodzi o wady, to należy do nich zaliczyć przede wszystkim spory rozstrzał pomiędzy obiektywem głównym i ultraszerokim, a także dość wolne ładowanie po kablu na poziomie 18 W. W zamian za to producent zdecydował się dodać 15 W ładowanie bezprzewodowe, które w dalszym ciągu wydaje się być zarezerwowane dla droższych smartfonów. Jeśli komuś to nie przeszkadza, a podwyższona częstotliwość odświeżania nie jest koniecznością, TCL 20 Pro wydaje się być bardzo interesującym wyborem.

TCL 20 Pro 5G – fot. Tabletowo.pl

Oppo Reno 5 5G – elegancja na pierwszym planie

Oppo stara się kreować jako firma, która przede wszystkim chce trafiać do odbiorców nie tyle za sprawą mocy obliczeniowej swoich urządzeń, a raczej z uwagi na ich wygląd i estetykę. Seria Reno z każdą kolejną odsłoną zyskuje nowych fanów i, choć wygląd samego urządzenia może nie zmienił się jakoś szczególnie w przypadku dwóch ostatnich odsłon, w dalszym ciągu zainteresowanie wydaje się rosnąć. Co jest powodem takiej sytuacji?

Model Reno 5 miał okazję dla Was testować Michele i w swoim tekście zwraca on uwagę na kilka elementów. Pomimo faktu, że omawiany model Oppo może się pochwalić średniopółkową specyfikacją, to jakość wykonania i styl urządzenia przywodzą na myśl znacznie droższe urządzenia. Nic w tym dziwnego, skoro model flagowy z dopiskiem Pro wygląda niemalże identycznie, a jedną z największych różnic pod kątem designu wydaje się być płaski, a nie zakrzywiony ekran.

7.6 Ocena

Snapdragon 765 w dalszym ciągu zapewnia wystarczający pokład mocy, który powinien z powodzeniem poradzić sobie w ciągu kolejnych minimum 2 lat na rynku. Cieszy także fakt, że producent w przypadku Oppo Reno 5 nie zapomniał o złączu słuchawkowym, a obecność 65 W ładowania po kablu nie została ograniczona do najdroższego modelu z serii. Z minusów w recenzji Michele wymienia słabej jakości wibracje, głośnik mono i przeciętną jakość zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych.

Należy mieć na uwadze, że model jest obecny na rynku już niemalże rok, przez co jego cykl życia jest dłuższy, co może mieć istotny wpływ na przyszłe aktualizacje. Plusem tego jest jednak to, że smartfon dość często trafia na różne promocje, przez co można go łatwiej upolować w niższej cenie.

Oppo Reno 5 w ofercie Media Expert

Samsung Galaxy A52 5G i A72 – 5G czy nie?

W tym punkcie zestawienia chciałbym połączyć dwa smartfony. Zacznijmy od Samsunga Galaxy A52 5G, którego recenzję możecie przeczytać na naszym portalu.

W ostatnim roku Koreańczycy zdecydowali się niemalże całkowicie zrewidować swój pogląd na średniopółkowe smartfony. Trudno dziwić się takiej decyzji, gdyż sama magia marki przestała wytrzymywać napory ze strony Chińczyków, którzy z każdym kolejnym modelem przesuwali barierki coraz wyżej.

Przyzwoite aparaty, stosunkowo wysoka wydajność czy obecność 5G sprawiają, że jest to coś, z czym wcześniej niekoniecznie spotykali się nabywcy tańszych Samsungów. To, co jednak jest jednym z najmocniejszych argumentów za nabyciem jakiegokolwiek smartfona autorstwa Koreańczyków, to obietnica długiego wsparcia aktualizacjami do kolejnych wersji Androida i jeszcze dłuższa w przypadku poprawek zabezpieczeń.

8 Ocena

Samsung Galaxy A52 5G w ofercie Media Expert

Samsung A52 5G – fot. Tabletowo.pl

Na minus Paweł przede wszystkim zwraca uwagę na słabą ładowarkę dołączoną do zestawu (chociaż może trzeba się cieszyć, że w ogóle jest) i źle umieszczony, a także rażący w oczy, optyczny czytnik linii papilarnych. Plastik także nie należy do materiałów, które trafią w gusta wszystkich osób.

8.4 Ocena

Nie bez powodu w tej samej części zdecydowałem się wspomnieć także o Samsungu Galaxy A72. Problem z tym modelem jest w zasadzie jeden. To brak obsługi sieci 5G, która wydaje się, że powinna być już standardem do 2000 złotych. Co prawda w internecie nieustannie krążą plotki na temat wariantu smartfona z dodanym modemem 5G, jednakże na ten moment na pogłoskach się kończy. Szerszą debatę na ten temat prowadziliśmy w przypadku ostatniego zestawienia z serii „co kupić?”.

Co dostajemy zamiast tego? Kasia w swojej recenzji zwraca uwagę na bardzo dobre czasy pracy, możliwości aparatów (jest teleobiektyw!) i rewelacyjne głośniki stereo. Mógłby być to jeszcze lepszy smartfon gdyby Samsung zdecydował się tylko na implementację troszkę lepszego procesora. Snapdragon 720G choć nie najsłabszy, tak nie należy do czołówki w swoim segmencie. Reszta wad to praktycznie kropka w kropkę sytuacja z modelu Galaxt A52 5G.

Samsung Galaxy A72 w promocyjnej cenie w Media Expert

Samsung A72 – fot. Tabletowo.pl

Smartfony do 2000 złotych – porównanie parametrów

model Xiaomi Mi 11 Lite 5G OnePlus Nord 2 TCL 20 Pro 5G Oppo Reno 5 5G Samsung A52 5G Samsung A72 ekran 6,55″ AMOLED 1080 x 2400, 90 Hz 6,43’ AMOLED 1080 x 2400, 90 Hz 6,67″ AMOLED 1080 x 2400, 60 Hz 6,43″ AMOLED 1080 x 2400, 90 Hz 6,50″ AMOLED 1080 x 2408, 120 Hz 6,7″ AMOLED 1080 x 2400, 90 Hz procesor Snapdragon 780G MediaTek Dimenisty 1200-AI Snapdragon 750G Snapdragon 765G Snapdragon 750G Snapdragon 720G GPU Adreno 642 MediaTek Dimenisty 1200-AI Adreno 619 Adreno 620 Adreno 619 Adreno 618 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 aparat 64 + 8 + 5 Mpix 50 + 8 + 2 Mpix 48 + 16 + 2 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 64 + 12 + 8 + 5 Mpix kamerka 20 Mpix 32 Mpix 32 Mpix 32 Mpix 16 Mpix 32 Mpix bateria 4250 mAh 4500 mAh 4500 mAh 4300 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G tak tak tak tak tak nie NFC tak tak tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak nie tak tak tak nie dual SIM tak tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio nie tak tak tak tak tak głośniki stereo stereo mono stereo stereo stereo biometria rama urządzenia w ekranie w ekranie w ekranie w ekranie w ekranie wymiary 160,5 x 75,7 x 6,8 mm 158,9 x 73,2 x 8,3 mm 164,2 x 73 x 8,8 mm 159,1 x 73,4 x 7,9 mm 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 165,0 x 77,4 x 8,4 mm waga 159 g 189 g 190 g 180 g 187 g 203 g norma odporności IP53 brak brak brak IP67 IP67 data premiery 16.04.2021 22.07.2021 14.04.2021 07.01.2021 19.03.2021 26.03.2021 oferta Media Expert 1999 złotych

aktualnie promocja (1899 złotych) 1899 złotych 1999 złotych 1999 złotych 1899 złotych 1949 złotych

aktualnie promocja (1799 złotych)

Podsumowanie – dzisiejszym zwycięzcą zostaje…

Podsumowując dzisiejsze zestawienie – wybór najlepszego smartfona do 2000 złotych nie jest łatwą sprawą. Każdy z zaprezentowanych dzisiaj urządzeń spróbuje znaleźć swój sposób na przyciągnięcie do siebie klientów. Gdybym to ja miał wybierać, to wahałbym się pomiędzy OnePlusem Nord 2 a Samsungiem A52 5G. Pierwszy z nich z uwagi na odhaczenie wszystkich najistotniejszych funkcji smartfona w sposób co najmniej przyzwoity, a drugi ze względu na renomę marki i zapowiedź długiego wsparcia.

Który ze smartfonów to Wy byście wybrali? Może macie zupełnie innych kandydatów, jacy powinni waszym zdaniem znaleźć się na liście? Sekcja komentarzy należy do Was!