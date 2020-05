Snapdragon 765G zdetronizowany. Teraz królem jest Qualcomm Snapdragon 768G

Qualcomm stworzył serię Snapdragon 700 po to, aby smartfony ze średniej półki mogły zaoferować funkcje znane z flagowców. Amerykanie przykładają wiele uwagi do tej linii i nie traktują ją po macoszemu. Dziś do oferty dołączył Snapdragon 768G, który jest jeszcze wydajniejszą wersją Snapdragona 765G, choć nie tylko to go wyróżnia.

Qualcomm Snapdragon 768G – specyfikacja

Podobnie jak w przypadku Snapdragona 765G, Qualcomm również zastosował zestaw ośmiu rdzeni Kryo 475, lecz częstotliwość głównego rdzenia została zwiększona z 2,4 GHz do aż 2,8 GHz, czyli praktycznie do poziomu, jaki jest charakterystyczny dla procesorów z serii Snapdragon 800 (2,84 GHz w Snapdragonie 865).

Jak deklaruje Qualcomm, Snapdragon 786G ma zapewniać o 15% wyższą wydajność niż Snapdragon 765G. Podobnym skokiem wydajnościowym charakteryzuje się również układ graficzny Adreno 620. Jednocześnie Amerykanie zapewnili tej platformie mobilnej wsparcie dla Adreno Updateable GPU Drivers, co ma dawać użytkownikom kontrolę nad aktualizacjami sterowników dla grafiki.

Jak podkreśla Qualcomm, jest to pierwszy procesor z serii Snapdragon 700, który może się tym pochwalić. Dodatkowym udogodnieniem dla wymagających użytkowników jest wsparcie dla wyświetlaczy, które odświeżają obraz z częstotliwością 120 Hz – dzięki temu korzystanie z urządzenia z tą platformą mobilną na pokładzie powinno być czystą przyjemnością.

Snapdragon 768G, podobnie jak Snapdragon 765G, również oferuje zintegrowany modem 5G Snapdragon X52. Wspiera on technologie mmWave, sub-6, TDD, FDD i Dynamic Spectrum Sharing oraz tryby SA i NSA, dzięki czemu obsłuży sieć piątej generacji w każdym zakątku świata. Według deklaracji producenta, można za jego pomocą pobierać dane z prędkością do 3,7 Gbit/s i wysyłać do 1,6 Gbit/s.

Qualcomm Snapdragon 786G będzie produkowany z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego. Pierwszym, komercyjnie dostępnym smartfonem z tym procesorem na pokładzie jest Redmi K30 5G Racing Edition. Oznacza to, że układ ten jest już gotowy i zapewne wkrótce na rynku zadebiutują kolejne, wyposażone weń urządzenia. Ciekawe, czy w związku z tym Snapdragon 765G rychło straci na popularności.

