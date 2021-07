Szukasz smartfona do 1700 złotych? Masz ciekawszy wybór, niż myślałem

Dysponując budżetem 1700 złotych możemy kupić naprawdę fajny smartfon, który nie tylko zaskoczy wydajnością, ale też zaoferuje multimedia na wysokim poziomie. Pytanie tylko, który okaże się tym najlepszym?

Flagowe smartfony, oferujące wszystko to, czym w danym momencie producent może się pochwalić, potrafią kosztować krocie. W przypadku topowych konstrukcji Apple i Samsunga, a ostatnio nawet Xiaomi, mówimy o urządzeniach, których cena przekracza 5000 złotych. Dla zdecydowanej większości klientów to cena zaporowa, dlatego szukają czegoś zdecydowanie tańszego. Na szczęście, wcale nie muszą ograniczać się w oczekiwaniach względem nowych nabytków. Smartfony kosztujące mniej niż 2000 złotych potrafią zaoferować zdecydowaną większość z atutów flagowców, jednocześnie nie nadwyrężając portfela w takim stopniu, jak znacznie droższe konstrukcje.

Przyjęty w tym materiale budżet 1700 złotych sprawia, że możemy pozwolić sobie na wybrzydzanie i przebieranie w ofertach producentów. Za tę kwotę bez problemu kupimy urządzenie, które okaże się świetnym smartfonem w codziennej eksploatacji.

Zestawienie zdominowały smartfony Xiaomi, których znajdziecie tu aż trzy. Na szczęście, oferta konkurencji również prezentuje się ciekawie, dlatego pole wyboru jest naprawdę szerokie. Smartfony, którym przyjrzymy się bliżej, potrafią zaoferować flagowe podzespoły odpowiedzialne za wydajność, bardzo dobre aparaty i łączność 5G. Jak za 1700 złotych – bardzo ciekawie.

Nie przedłużając zbędnie, zaczynamy przegląd.

Partnerem materiału jest Media Expert

Sklep nie miał jednak żadnego wpływu na nasze wybory – dokonaliśmy ich czysto subiektywnie, wskazując najciekawsze modele w podanym przedziale cenowym.

Xiaomi POCO F3

Zestawienie smartfonów do 1700 złotych trudno by było rozpocząć od jakiegokolwiek innego modelu niż POCO F3. Jego specyfikacja techniczna, biorąc pod uwagę cenę, pozwala zastanawiać się, jak to możliwe, że chińskiemu producentowi udało się zaoferować tak wiele za tak niewiele.

Nabywca POCO F3 może liczyć na ubiegłoroczny, flagowy układ SoC, z nieco podwyższonym taktowaniem najmocniejszego rdzenia – Qualcomm Snapdragon 870, łączność 5G, 6 gigabajtów RAM, 128 gigabajtów pamięci na dane, wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz oraz baterię o pojemności 4520 mAh, z szybkim ładowaniem 33 W.

Za możliwości fotograficzne odpowiada tu główny aparat o rozdzielczości 48 megapikseli, ultraszerokokątny 8 megapikseli i makro z rozdzielczością 5 megapikseli. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 20 megapikseli.

POCO F3 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mi 10T

Drugim smartfonem z oferty Xiaomi, dla którego znalazło się miejsce w tym zestawieniu, jest model Mi 10T. To bardzo interesująca konstrukcja, która zadebiutowała na rynku końcem 2020 roku.

Na jej wyposażeniu znajdziemy, między innymi, układ SoC Qualcomm Snapdragon 865 z łącznością 5G, wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 144 Hz, 6 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, baterię 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Matryca głównego aparatu ma rozdzielczość 64 megapikseli, ultraszerokokątnego 13 megapikseli a makro – 5 megapikseli. Kamerka do selfie – 20 megapikseli.

Xiaomi Mi 10T (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mi 11 Lite

Trzecim i ostatnim smartfonem Xiaomi, jaki mieści się w założonym budżecie, jest Xiaomi Mi 11 Lite. Niestety, w wariancie bez łączności 5G.

W porównaniu do poprzednich dwóch propozycji nie znajdziemy tu flagowego układu SoC, choć Snapdragonowi 732G też mocy nie brakuje. Sporym atutem tego smartfona są jego kompaktowe wymiary, mimo wyświetlacza o przekątnej 6,55 cala. Dzięki nim, urządzenie świetnie leży w dłoni i na co dzień korzysta się z niego bardzo przyjemnie.

Pozostałe parametry to: wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane, bateria 4250 mAh z ładowaniem 33 W, główny aparat o rozdzielczości 64 megapikseli, ultraszerokokątny 8 megapikseli i makro 5 megapikseli. Kamerka – 16 megapikseli.

Xiaomi Mi 11 Lite (źródło: Xiaomi)

Oppo Reno 4Z

Pozostając w kręgu chińskich producentów, przyjrzyjmy się propozycji oferowanej przez Oppo. Na pokładzie Oppo Reno 4Z znajdziemy układ SoC MediaTek Dimensity 800, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane, łączność 5G, wyświetlacz IPS 6,57 cala z odświeżaniem 120 Hz, baterię 4000 mAh i poczwórny moduł aparatu.

Główny ma rozdzielczość 48 megapikseli, ultraszerokokątny 8 megapikseli, a dwa pomocnicze – po 2 megapiksele. Dwumegapikselowy aparat znajdziemy również na froncie urządzenia, jako dodatkowy, wspierający kamerkę 16 megapikseli.

Samsung Galaxy A52

W zestawieniu nie mogło zabraknąć miejsca dla propozycji Samsunga. Te będą dwie, a pierwsza spełniająca kryterium pułapu cenowego to Samsung Galaxy A52, bez łączności 5G.

Na jego wyposażeniu znalazł się SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Ekran tego smartfona to AMOLED o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniu 90 Hz. Bateria ma pojemność 4500 mAh i ładuje się z mocą 25 W.

Sporym atutem Samsunga nad konkurencją jest aparat główny o rozdzielczości 64 megapikseli, z optyczną stabilizacją obrazu. Obiektyw ultraszerokokątny ma rozdzielczość 12 megapikseli, makro 5 megapikseli a pomocniczy – również 5 megapikseli. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 32 megapikseli.

Samsung Galaxy A42 5G

Ostatnim smartfon wśród naszych propozycji również został wyprodukowany przez Samsunga. W przeciwieństwie do modelu A52, na wyposażeniu znalazł się tutaj modem 5G.

Układ SoC to Qualcomm Snapdragon 750G, któremu towarzyszy 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala nie dysponuje ponadstandardową częstotliwością odświeżania, a jego rozdzielczość to zaledwie HD.

Bateria Samsunga Galaxy A42 5G ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie 15 W. Rozdzielczość głównego aparatu to 48 megapikseli, ultraszerokokątnego – 8 megapikseli, a makro i pomocniczy mają po 5 megapikseli. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 20 megapikseli.

Samsung Galaxy A42 5G (źródło: Samsung)

Zwycięzca może być tylko jeden

Dzisiejsze zestawienie rozpoczął POCO F3. Czy to, że został umieszczony na samym początku zestawienia oznacza, że jest też najlepszy? W tym przypadku – tak. W swojej cenie oferuje najwięcej, dlatego to on jest dla mnie wyborem numer jeden, gdy limit cenowy wynosi 1700 złotych.

Oczywiście, to tylko moje zdanie i wcale nie zdziwię się, jeśli zdecydujecie się wybrać któryś z konkurencyjnych modeli. Być może najciekawszy, według Was, smartfon w tej cenie, wcale nie znalazł się w tym zestawieniu. Jeżeli tak – koniecznie napiszcie o nim w komentarzu.