OnePlus Nord2 5G oficjalnie zaprezentowany. Powrót pogromcy flagowców?

OnePlus chce znowu namieszać w kwestii wydajnych, a jednocześnie przystępnych cenowo urządzeń. Czy OnePlus Nord2 5G zostanie tak samo ciepło przyjęty jak poprzednik? Spoglądając w specyfikację znajdziemy kilka interesujących punktów, które mogą przekonać do siebie potencjalnych klientów.

OnePlus atakuje

Chińczycy już od jakiegoś czasu starają się mocniej zaatakować rynek za sprawą marki OnePlus, która początkowo kojarzyła się wyłącznie z flagową serią urządzeń, ale niedawno zaczęła wkraczać w inne segmenty. Na dobrą sprawę za początek tego trendu można uznać premierę modelu Nord, który został wydany w sierpniu ubiegłego roku.

Po tym jak ceny flagowych urządzeń zaczęły coraz bardziej rosnąć, producent uznał, że pora wrócić do korzeni i dać użytkownikom mocną specyfikację, ale w rozsądnej cenie.

Pierwszy Nord został przyjęty bardzo ciepło. W recenzji tego modelu zwracamy uwagę na błyskawiczne ładowanie, świetną wydajność i robiący wrażenie 90 Hz ekran AMOLED. Choć nie obyło się bez drobnych wad, to model ten za całokształt został oceniony wysoko.

Pierwsze wieści na temat następcy wspomnianego urządzenia trafiły do sieci już kilka miesięcy temu. Teraz koniec z domysłami, gdyż OnePlus zaprezentował dzisiaj oficjalnie następcę. Poznajcie OnePlus Nord2!

OnePlus Nord2 – specyfikacja

OnePlus Nord2 5G to na dzisiejsze warunki całkiem zgrabna konstrukcja. Bryła smartfona posiada wymiary 158,9 x 73,2 x 8,25 mm, a jej waga wynosi 189 gramów. Urządzenie zostało wyposażone w ekran Fluid AMOLED 90 Hz o przekątnej 6,43 cali i rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli, co przekłada się na gęstość na poziomie 410 ppi.







Producent w przekazie marketingowym chwali się takimi technologiami, jak AI Color Boost i AI Resolution Boost. Pierwsza z nich ma przyczynić się do jeszcze bardziej wyrazistych kolorów wyświetlanych na ekranie. Druga zaś ma wykorzystać sztuczną inteligencję do skalowania treści do wyższych rozdzielczości z aplikacji uruchomionych na smartfonie.

Moc MediaTeka

Sercem OnePlus Nord2 został 6-nanometrowy procesor autorstwa MediaTeka – Dimenisty 1200. Układ ten ma dostarczać o 65% więcej mocy CPU i o 125% w przypadku GPU w porównaniu z poprzednim modelem z serii.

To jednak nie wszystko. W ścisłej współpracy z tajwańskim producentem dokonano kilku zmian w obszarze AI. Efektem tych prac jest specjalna, ulepszona wersja procesora Dimenisty 1200-AI, która ma zagwarantować jeszcze lepsze efekty w przypadku mobilnej fotografii i nagrywania wideo.

Producent przewidział trzy warianty z: 6, 8 i 12 GB RAM LPDDR4X. Jeśli chodzi o ilość dostępnej pamięci na pliki użytkowników, tutaj znajdziemy dwa wyjścia z 128 i 256 GB. Na pokładzie Nord2 znajduje się akumulator 4500 mAh, którego naładujemy od 0 do 100% w mniej niż 30 minut za sprawą technologii Warp Charge. Projektanci nie przewidzieli innej formy naładowania sprzętu niż z wykorzystaniem kabla.





Urządzenie po wyjęciu z pudełka pracuje na Androidzie 11 z nakładką Oxygen OS w wersji 11.3. OnePlus deklaruje, że model Nord2 otrzyma aktualizację do dwóch kolejnych wersji systemu (Android 12 i 13), a poprawki bezpieczeństwa będą dostępne przez co najmniej 3 lata od premiery smartfona.

Fotografia na nowo

Jednym z największych atutów Nord2 mają być jego możliwości fotograficzne. Na tyle urządzenia znalazło się miejsce dla 3 obiektywów. Główny posiada matrycę 50 Mpix Sony IMX 766 z przysłoną f/1.88. Ten sam moduł (ale z inną przysłoną) został wykorzystany chociażby w tegorocznych flagowcach OnePlusa, czyli modelach 9 i 9 Pro. Zestaw dopełnia ultraszeroki kąt 8 Mpix z polem widzenia 119,7 stopni i moduł monochromatyczny 2 Mpix.

Na froncie zaś znalazło się miejsce dla 32 Mpix aparatu Sony IMX 615 z przysłoną f/2.45, wyposażonego w elektroniczną stabilizację obrazu (EIS). Producent chwali się, że to największa rozdzielczość matrycy, jaka do tej pory została zastosowana we wszystkich modelach marki OnePlus. Ma to przynieść niebagatelne korzyści w zakresie jakości fotografii.

Użytkownicy, którzy lubią robić zdjęcia późna porą z pewnością docenią usprawniony tryb nocny Nightscape Ultra, a maniacy blogów ucieszą się na wieść o możliwości nagrywania jednocześnie z przedniej i tylnej kamery smartfona.

Dostępność i cena

OnePlus Nord2 będzie w Polsce dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Gray Sierra i Blue Haze. Sprzęt w ramach tygodniowej przedsprzedaży, która rozpoczyna się już teraz, będzie można nabyć w oficjalnym sklepie OnePlusa, na stronie Amazon oraz w sklepie x-kom.pl. Otwarta sprzedaż rozpocznie się 28 lipca.





Oficjalne ceny w Polsce przedstawiają się następująco:

OnePlus Nord 2 w wersji 8/128 GB za 1899 złotych

OnePlus Nord 2 w wersji 12/256 GB za 2349 złotych

Co Wy sądzicie na temat nowego OnePlusa? Czy producent obrał słuszną ścieżkę? Czy Nord2 to prawdziwy zabójca flagowców? Dajcie znać koniecznie w komentarzach! Urządzenie jest już na testach w naszej redakcji, możecie się więc spodziewać niebawem dokładnej recenzji.