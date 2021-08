Oto najwydajniejsze smartfony z Androidem. Xiaomi znów króluje

Choć wyścig na najwyższą wydajność trwa nieustannie i prawdopodobnie nigdy się nie zakończy, regularnie dowiadujemy się, jaki aktualnie smartfon jest tym najwydajniejszym. Tym razem, ponownie, jest nim model z oferty marki Xiaomi. Jak poradzili sobie jego konkurenci? Niektórzy niewiele gorzej.

Oto najwydajniejsze smartfony z Androidem. AnTuTu opublikowało lipcowy ranking

Xiaomi znów króluje w popularnym benchmarku. Tytuł najwydajniejszego smartfona z Androidem w Chinach w lipcu 2021 roku przypadł gamingowemu Xiaomi Black Shark 4 Pro, który w trakcie przeprowadzanych przez użytkowników w Państwie Środka testów osiągnął średni wynik na poziomie 854439 punktów i zauważalnie wyprzedził model ZTE Nubia Red Magic 6 Pro z drugiego miejsca. TOP 3 zamyka OnePlus 9 Pro z wynikiem 822338 punktów.

Następne lokaty zajmują – kolejno – Oppo Find X3 Pro, realme GT, OnePlus 9, Vivo X60 Pro+ i Vivo iQOO 7. To ostatnie smartfony w lipcowym rankingu, które zdołały osiągnąć średnio więcej niż 800 tysięcy punktów. Pozostałe dwa, którym także udało się wskoczyć do TOP 10, nie przebiły tego progu – są to Meizu 18 i Xiaomi Mi 11 Ultra.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w Chinach – lipiec 2021 (źródło: AnTuTu)

Trzeba też zauważyć, że ponownie mamy do czynienia z sytuacją, gdy cały ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem okupują urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Już wkrótce się to zmieni, ponieważ jeszcze w sierpniu zadebiutuje przynajmniej jeden model z wydajniejszym układem Qualcomm Snapdragon 888+. Mowa tu o flagowcu Honor Magic 3, choć mówi się, że w ten sam może zostać też wyposażony Xiaomi Mi MIX 4, który zadebiutuje 10 sierpnia br.

Jednocześnie AnTuTu opublikowało listę najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem. W niniejszym rankingu, jeżeli chodzi o procesory, da się zauważyć spore zróżnicowanie. W zestawieniu pojawiły się urządzenia z układami Qualcomm Snapdragon 780G, Snapdragon 778G i Snapdragon 768G oraz MediaTek Dimensity 900 i Dimensity 820, a także HiSilicon Kirin 985.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem w Chinach – lipiec 2021 (źródło: AnTuTu)

Jak widać, tytuł najwydajniejszego smartfona ze średniej półki przypadł Xiaomi Mi 11 Lite 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 780G, ale konkurencja może mieć trudności, aby go zdetronizować. Niedawno pojawiły się bowiem informacje, że układ ten jest praktycznie niedostępny dla producentów i są oni zmuszeni korzystać z nieco mniej wydajnego Snapdragona 778G.