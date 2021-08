Data premiery flagowych urządzeń Xiaomi Mi MIX 4 i Mi Pad 5 jest żartem z Samsunga

Xiaomi wyznaczyło termin konferencji, na której zaprezentuje dwa bardzo wyczekiwane urządzenia – smartfon Mi MIX 4 oraz tablet Mi Pad 5. Ma ona odbyć dzień przed zapowiadanym wcześniej wydarzeniem Samsunga.

Xiaomi chce odciągnąć uwagę od Samsunga?

10 sierpnia Xiaomi będzie obchodzić 10-lecie powstania oryginalnego modelu smartfona Mi 1. To ważny moment dla tego chińskiego koncernu – zapewne włodarze przedsiębiorstwa nie omieszkają podkreślić sukcesów, jakie udało się osiągnąć od 2011 roku. O tym, że marka ma się bardzo dobrze, świadczy na przykład zwiększająca się popularność smartfonów Xiaomi w Europie. Wychodzi więc na to, że 10 sierpnia będzie najlepszym z możliwych terminów dla zaprezentowania długo wyczekiwanych urządzeń producenta.

Jednocześnie to tylko dzień przed wydarzeniem Samsung Galaxy Unpacked, na którym Koreańczycy pokażą odświeżoną gamę składanych smartfonów, a całkiem możliwe też, że i inne urządzenia. Przez to odnosi się wrażenie, że Xiaomi, ustalając termin własnej konferencji przed tą od Samsunga, chce skierować nieco światła jupiterów na własne sprzęty. A jest na co czekać!

Na Mi MIX 4 i Mi Pad 5 czekamy już długo

Ostatni smartfon z serii Xiaomi Mi MIX zadebiutował w 2019 roku. Dwa lata w mobilnym świecie to cała wieczność. Przez ten czas mogliśmy się zapoznać z dziesiątkami doniesień o Mi MIX 4, a każde z nich jeszcze bardziej wzmagało apetyt na nowego flagowca marki. Jeśli dotychczasowe informacje o tym modelu są poprawne, to znamy już nawet jego wygląd – i trzeba przyznać, że będzie on jednym z najładniejszych urządzeń Xiaomi, dostępnych powszechnie dla użytkowników.

Xiaomi Mi MIX 4 (źródło: Ice Universe)

W specyfikacji smartfona ma znaleźć się mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Ekran Mi MIX 4 pozbawiono jakichkolwiek wycięć na przedni aparat – ma być on zamontowany pod warstwami wyświetlacza. Tylne aparaty zaoferują ponoć najlepsze możliwości fotograficzne, a całością ma zarządzać nowa nakładka na Androida od Xiaomi – MIUI 13.

To podobno ekran nowego Xiaomi Mi MIX 4 (źródło: GSMarena)

Na nowy tablet od Xiaomi czekamy jeszcze dłużej. Od premiery ostatniego modelu z serii Mi Pad minęły już prawie trzy lata. Z otwartymi ramionami przyjęlibyśmy więc Mi Pada 5 – zwłaszcza w specyfikacji, którą przekazują nam informatorzy. Tablet ten ma zyskać cztery głośniki wysokiej jakości, obsługę rysika i możliwość współpracy z klawiaturą Bluetooth. Sprzęt pojawi się prawdopodobnie w trzech wersjach, w których każda będzie odznaczać się ekranem z odświeżaniem 120 Hz, a w przynajmniej najwyższej opcji – z rozdzielczością 2K.