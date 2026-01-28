Znamy już wygląd nowych smartfonów Samsunga. Szykuj się na hity

Choć z roku na rok w średniopółkowych smartfonach Samsunga zmiany są symboliczne, to i tak za każdym razem te urządzenia okazują się naprawdę niezłe. Tak samo było w ubiegłym roku – modele Samsung Galaxy A36 i Galaxy A56 zgarnęły w recenzji notę 8/10, a ich następcy zapowiadają się równie dobrze.

Tak będą wyglądać smartfony Samsung Galaxy A37 oraz Galaxy A57

Według nieoficjalnych informacji smartfony Samsung Galaxy A37 oraz Galaxy A57 zadebiutują na rynku już w pierwszej połowie lutego 2026 roku, a zatem 11 miesięcy po swoich poprzednikach. Nie należy się po nich spodziewać rewolucji, ale tu i tam można oczekiwać poprawy, szczególnie w kontekście wydajności oraz jakości zdjęć.

W sieci – za sprawą serwisu Android Headlines – pojawiły się rendery, które pokazują, że także pod względem wizualnym zmieni się raczej niewiele. Koreański producent po raz kolejny zaserwuje nam charakterystyczną dla swoich urządzeń wyspę aparatów w kształcie pigułki – zresztą, zobacz, tak ma wyglądać Samsung Galaxy A37:

… a to rendery drugiego modelu, przy czym zdjęcia Samsung Galaxy A57 widzieliśmy już wcześniej, dzięki wpisowi w bazie TENAA:

Nieoficjalna specyfikacja nowych smartfonów z rodziny Samsung Galaxy

Z wcześniejszych informacji wynika, że Samsung Galaxy A37 może zaoferować nieco wyższą wydajność – zamieni bowiem Snapdragona 6 Gen 3 na autorski chipset Exynos 1480. W środku ma się również znaleźć 6 GB RAM oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Jeśli zaś chodzi o spodziewany system fotograficzny Samsunga Galaxy A37, to w głównej roli zobaczymy sensor o rozdzielczości 50 Mpix (albo Sony IMX906, albo Isocell S5KGNJ – w zależności od regionu). Towarzystwa dotrzymają mu dwa oczka: ultraszerokokątne 8 Mpix oraz makro 5 Mpix.

Z kolei specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A57 została ujawniona już kilka dni temu. Jeśli się potwierdzi, urządzenie będzie mieć na pokładzie procesor Exynos 1680, maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 45 W oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+.

Zestaw aparatów będzie podobny do tego, o jakim wspominałem przy okazji modelu A37, ale ultraszerokokątna jednostka zaoferuje wyższą rozdzielczość: 12 Mpix. Na uwagę zasługuje również smukły profil – Galaxy A57 ma mieć bok o grubości zaledwie 6,9 mm.

Wszystko to razem może pozytywnie wpłynąć na popularność obu modeli, choć niekoniecznie jest taka potrzeba. To dobre miejsce, by przypomnieć, że Samsung Galaxy A36 oraz Samsung Galaxy A56 znalazły się w rankingu najczęściej kupowanych smartfonów u operatorów w 2025 roku.