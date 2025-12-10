Samsung zmieni harmonogram premier najważniejszych smartfonów

Każdy producent ma harmonogram wydawniczy, którego trzyma się mniej lub bardziej ściśle. Samsung podobno zamierza jednak odejść od utartego schematu. Jest to efektem zawirowań podczas tworzenia kolejnej generacji serii Galaxy S.

Samsung ma przyspieszyć premierę najważniejszych smartfonów

Według informacji, które przekazał jeden z branżowych informatorów – Abhishek Yadav, jeszcze w tym miesiącu może zadebiutować smartfon Samsung Galaxy A07 5G, aczkolwiek niewykluczone też, że jego premiera odbędzie się w styczniu 2026 roku. Dla przypomnienia, smartfon Samsung Galaxy A06 5G został zaprezentowany w lutym 2025 roku, więc doczeka się następcy mniej niż po roku.

Równocześnie producent z Korei Południowej podobno planuje przyspieszyć też premierę jednych z najważniejszych modeli. Smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 mogą trafić na rynek już w lutym 2026 roku, podczas gdy Galaxy A56 i Galaxy A36 zadebiutowały w marcu 2025 roku. Kolejne generacje serii Galaxy A zwykle prezentowano bowiem właśnie w marcu.

Samsung Galaxy A36 5G i Samsung Galaxy A56 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Informator przekazał też, że smartfon Samsung Galaxy A37 zostanie wyposażony w procesor Exynos 1480 z Xclipse 530 GPU, czyli ten sam, który napędzał Galaxy A55 5G. Z kolei sercem Galaxy A57 ma być układ Exynos 1680 z grafiką Xclipse 550. Oba modele trafią na rynek z systemem Android 16.

Przy okazji warto przypomnieć, iż możliwa jest również premiera Galaxy A77 w 2026 roku, który napędzi procesor z układem Xclipse 940, znanym z SoC Exynos 2400. Geekbench, który ujawnił istnienie takiego modelu, podał też informację o 8 GB RAM i systemie Android 16. Nie wiadomo jednak, czy zadebiutuje on wraz Galaxy A57 i Galaxy A37 w lutym 2026 roku.

Dlaczego Samsung przyspieszy premierę średniopółkowych smartfonów?

Powodem, dla którego nowe modele z serii Galaxy A (które są najlepiej sprzedającymi się smartfonami Samsunga), mają być zawirowania podczas tworzenia nowej generacji rodziny Galaxy S. Koreańczycy planowali bowiem wprowadzić na rynek Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra, jednak m.in. przez słabą sprzedaż Galaxy S25 Edge postanowiono wrócić do wieloletniego schematu, tj. zaoferować klientom Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

W związku z tym premiera serii Galaxy S26 musiała zostać przesunięta na późniejszy termin – mówi się, że nie zadebiutuje w styczniu, a dopiero 25 lutego 2026 roku. Poprzednie dwie generacje prezentowano już w styczniu.