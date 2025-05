Samsung Galaxy A57 w pierwszych przeciekach. Ma dostać ten procesor

Do premiery Samsunga Galaxy A57 pozostało jeszcze sporo czasu. Zaczynają już jednak pojawiać się pierwsze informacje na temat tego smartfona.

Ten procesor ma trafić na pokład Samsunga Galaxy A57

Niedawno zostały wprowadzone do sprzedaży modele Samsung Galaxy A56 i Galaxy A36. Dostaliśmy smartfony, które – podobnie jak ich poprzednie generacje – mogą sprzedać się co najmniej dobrze. W naszej recenzji oba modele łącznie otrzymały ocenę 8 na 10 możliwych punktów, a więc mamy do czynienia z godnym uwagi sprzętem.

Jakub wśród zalet wymienił bardzo dobre wyświetlacze, dobre głośniki, długie wsparcie aktualizacjami, czas pracy (Galaxy A56), uniwersalne możliwości foto, dodatkowe funkcje AI i solidne konstrukcje (szczególnie Galaxy A56) z IP67. Nic więc dziwnego, że dopracowane smartfony rozpoznawalnej marki mają potencjał wykręcić wysokie wyniki sprzedaży i zainteresować niemałą grupę klientów.

Niemal pewne jest to, że w przyszłym roku oba modele doczekają się następców. Prawdopodobnie będzie to Galaxy A57 i Galaxy A37. Można spodziewać się licznych usprawnień, a jedną z nowości właśnie poznaliśmy za sprawą informacji dostarczonych przez serwis GalaxyClub.

Samsung Galaxy A56 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Udało się dotrzeć do informacji o prowadzonych testach układu o znaczeniu S5E8865 i nazwie kodowej Terra. Ma to być procek średniej klasy, który szykowany jest na następcę Exynosa 1580 zastosowanego w Galaxy A56. Jeśli Samsung nie wprowadzi zmian w stosowanym nazewnictwie, to omawiany procesor zadebiutuje pod nazwą Exynos 1680 i będzie sercem Galaxy A57.

Interesująco zapowiada się procesor graficzny

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że układ będzie składał się z procesora graficznego Xclipse 550. Może on bazować na architekturze RDNA 3.5 firmy AMD, czyli tej samej, co w nadchodzącym układzie Exynos 2500. Należy jednak zaznaczyć, że Exynos 2500 otrzyma wydajniejsze GPU o nazwie Xclipse 950.

Niektórzy spekulują, że Samsung może wreszcie wprowadzić teleobiektyw, co pozwoliłoby oferować optyczny zoom. Warto zaznaczyć, że konkurencja z Chin już montuje takie aparaty w swoich smartfonach z podobnej półki. Koreańczycy mogą więc szykować odpowiedź, a dodatkowo taka nowość mogłaby pozwolić jeszcze bardziej napędzić sprzedaż.