Ten smartfon Samsunga będzie hitem. Poznaliśmy jego wygląd

Pojawiły się grafiki, które przedstawiają wygląd Samsunga Galaxy A57. Zachowa on główne cechy poprzednika, ale producent wprowadzi delikatne odświeżenie.

Jak będzie wyglądał Samsung Galaxy A57?

Samsung Galaxy A56 to naprawdę przyzwoity smartfon. Owszem, niekoniecznie jest najlepszym w swojej kategorii cenowej, ale zapewnia on zestaw cech, które w zupełności wystarczają wielu osobom. Do tego można go dostać u operatorów w dobrych ofertach. Nie powinno więc dziwić, że znalazł się wśród najczęściej kupowanych smartfonów w 2025 roku u operatorów.

Wysoce prawdopodobne, że jego kolejna generacja, czyli Samsung Galaxy A57, okaże się równie popularna. Wcześniej poznaliśmy specyfikację Galaxy A57, a teraz – za sprawą zaktualizowanego wpisu w bazie TENAA – wiemy, jak będzie prezentował się tegoroczny sprzęt południowokoreańskiego producenta.

Łatwo jest zauważyć, że Samsung Galaxy A57 będzie wyraźnie czerpał od starszego modelu, zachowując w ten sposób elementy designu charakterystyczne dla Samsungów. Konstrukcja otrzyma płaski przód i tył oraz zestaw umieszczonych dość wysoko przycisków zlokalizowanych na boku. Do tego dojdzie wyspa z pionowo ułożonymi aparatami.

źródło: Gizmochina

Wspomniana wyspa doczeka się jednak odświeżenia. Samsung wprowadzi dwupoziomową konstrukcję z prawdopodobnie grubszą zewnętrzną ramką, która będzie dostosowana do koloru obudowy urządzenia. We wnętrzu znajdzie się czarna „kapsułka” z aparatami.

Samsung Galaxy A57 ma być nieco szczuplejszy niż Galaxy A56 – grubość obudowy 6,9 mm w porównaniu do 7,4 mm. Pozostałe wymiary również będą się delikatnie różnić – 161,5 x 76,8 m względem 162,2 x 77,5 mm. Nowa wersja doczeka się jeszcze terapii odchudzającej – 182 g w porównaniu do 198 g w przypadku Galaxy A56.

Kiedy spodziewać się debiutu Galaxy A57?

Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, to Samsung Galaxy A57 5G może zostać zaprezentowany już w lutym 2026 roku. Mamy dostać 6,6-calowy ekran AMOLED, procesor Exynos 1680, 8/12 GB RAM, 256 GB GB na dane (niewykluczona wersja 128 GB), zestaw trzech aparatów z tyłu – główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro oraz przedni aparat 12 Mpix. Do tego dojdzie akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania do 45 W.