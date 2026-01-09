Jakie smartfony kupowaliście najczęściej w 2025 roku u operatorów? My to już wiemy

Duża część mieszkańców Polski kupuje smartfon u operatora, najczęściej wraz z podpisaniem nowej umowy albo przedłużeniem kończącej się. Wiemy, jakie modele cieszyły się największą popularnością wśród klientów w 2025 roku.
Najpopularniejsze smartfony w Orange w 2025 roku
Jako pierwszy listę smartfonów, które cieszyły się największą popularnością wśród klientów w 2025 roku, opublikował Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska. W ujęciu ogólnym najpopularniejsze były:
- Samsung Galaxy A56,
- Samsung Galaxy A16,
- Motorola Moto G35,
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro,
- Xiaomi Redmi 15C.
Najpopularniejszymi smartfonami z segmentu premium były natomiast:
- iPhone 16 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB,
- Samsung Galaxy S24 FE 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 128 GB,
- iPhone 16 Pro Max 256 GB.
Od razu zaspojleruję, że jedynie w Orange ogólna lista smartfonów, cieszących się największą popularnością wśród klientów, jest tak zróżnicowana, ponieważ znajdują się na niej urządzenia „aż” trzech marek. W oczy rzuca się też, że najlepiej sprzedają się bardzo tanie modele – jedynie Galaxy A56 5G jest zauważalnie droższy.
Z kolei w segmencie premium, bez zaskoczeń, królują iPhone’y i Samsungi, mimo że high-endy mają w ofercie też inne marki. Nie sposób jednak nie zauważyć, że najpopularniejsze są najtańsze modele, a nie wersje z większą ilością pamięci.
Najpopularniejsze smartfony w Play i T-Mobile w 2025 roku
Po opublikowaniu listy przez rzecznika Orange wysłaliśmy prośbę o stworzenie podobnej do biur prasowych Play, Plusa i T-Mobile. Ostatni z operatorów odpisał, że u niego w 2025 roku klienci najczęściej wybierali modele:
- Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB,
- iPhone 16 128 GB,
- Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB,
- Samsung Galaxy S25 5G 12/128 GB,
- Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB.
Jak widać, w T-Mobile podobnie dużą popularnością cieszyły się zarówno najtańsze smartfony, jak i średniopółkowy oraz high-endy. Ponadto TOP 5 jest zdominowane przez Apple i Samsunga – nie ma w nim urządzeń Xiaomi czy Motoroli jak w zestawieniu Orange.
Z kolei Play w odpowiedzi przesłał nam link do opublikowanego przed chwilą artykułu w biurze prasowym, w którym znajdują się listy najpopularniejszych smartfonów w 2025 roku. W ujęciu ogólnym były to:
- Samsung Galaxy A16 5G,
- Samsung Galaxy A36 5G,
- Samsung Galaxy A56 5G,
- Xiaomi Redmi Note 14,
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.
Z kolei najczęściej wybieranymi modelami z segmentu premium w 2025 roku przez klientów Play były:
- iPhone 15 128 GB,
- iPhone 16 128 GB,
- iPhone 16 Pro 128 GB,
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB.
Plus do tej pory nie odpowiedział na naszą prośbę o przygotowanie i przesłanie podobnego zestawienia.