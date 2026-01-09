Jakie smartfony kupowaliście najczęściej w 2025 roku u operatorów? My to już wiemy

Duża część mieszkańców Polski kupuje smartfon u operatora, najczęściej wraz z podpisaniem nowej umowy albo przedłużeniem kończącej się. Wiemy, jakie modele cieszyły się największą popularnością wśród klientów w 2025 roku.

Najpopularniejsze smartfony w Orange w 2025 roku

Jako pierwszy listę smartfonów, które cieszyły się największą popularnością wśród klientów w 2025 roku, opublikował Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska. W ujęciu ogólnym najpopularniejsze były:

Samsung Galaxy A56,

Samsung Galaxy A16,

Motorola Moto G35,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro,

Xiaomi Redmi 15C.

Najpopularniejszymi smartfonami z segmentu premium były natomiast:

Od razu zaspojleruję, że jedynie w Orange ogólna lista smartfonów, cieszących się największą popularnością wśród klientów, jest tak zróżnicowana, ponieważ znajdują się na niej urządzenia „aż” trzech marek. W oczy rzuca się też, że najlepiej sprzedają się bardzo tanie modele – jedynie Galaxy A56 5G jest zauważalnie droższy.

Z kolei w segmencie premium, bez zaskoczeń, królują iPhone’y i Samsungi, mimo że high-endy mają w ofercie też inne marki. Nie sposób jednak nie zauważyć, że najpopularniejsze są najtańsze modele, a nie wersje z większą ilością pamięci.

Najpopularniejsze smartfony w Play i T-Mobile w 2025 roku

Po opublikowaniu listy przez rzecznika Orange wysłaliśmy prośbę o stworzenie podobnej do biur prasowych Play, Plusa i T-Mobile. Ostatni z operatorów odpisał, że u niego w 2025 roku klienci najczęściej wybierali modele:

Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB,

iPhone 16 128 GB,

Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB,

Samsung Galaxy S25 5G 12/128 GB,

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB.

Jak widać, w T-Mobile podobnie dużą popularnością cieszyły się zarówno najtańsze smartfony, jak i średniopółkowy oraz high-endy. Ponadto TOP 5 jest zdominowane przez Apple i Samsunga – nie ma w nim urządzeń Xiaomi czy Motoroli jak w zestawieniu Orange.

Z kolei Play w odpowiedzi przesłał nam link do opublikowanego przed chwilą artykułu w biurze prasowym, w którym znajdują się listy najpopularniejszych smartfonów w 2025 roku. W ujęciu ogólnym były to:

Samsung Galaxy A16 5G,

Samsung Galaxy A36 5G,

Samsung Galaxy A56 5G,

Xiaomi Redmi Note 14,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

Z kolei najczęściej wybieranymi modelami z segmentu premium w 2025 roku przez klientów Play były:

iPhone 15 128 GB,

iPhone 16 128 GB,

iPhone 16 Pro 128 GB,

Samsung Galaxy S24 FE 5G 128 GB,

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256 GB.

Plus do tej pory nie odpowiedział na naszą prośbę o przygotowanie i przesłanie podobnego zestawienia.