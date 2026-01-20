Specyfikacja Samsunga Galaxy A57 ujawniona. Kiedy premiera?

Smartfon Samsung Galaxy A56 5G to jeden z najlepiej sprzedających się modeli z oferty producenta z Korei Południowej. Wkrótce doczeka się bezpośredniego następcy, którego specyfikacja została przedpremierowo ujawniona przez wysoce wiarygodne źródło.

Specyfikacja Galaxy A57 ujawniona przed premierą. Co zaoferuje nowy średniak Samsunga?

Choć to flagowce z serii Galaxy S i Galaxy Z są „oczkiem w głowie” producenta z Korei Południowej, to wyniki robią smartfony z linii Galaxy A, Galaxy F i Galaxy M z uwagi na swoje przystępniejsze dla większości klientów ceny. Modele z rodziny Galaxy A5x są jednymi z najczęściej wybieranych, dlatego Koreańczycy ani myślą ubijać tej serii.

Do premiery przygotowywany jest smartfon Samsung Galaxy A57 5G, którego specyfikację ujawniła już teraz chińska agencja certyfikująca TENAA. Podaje ona, że urządzenie otrzymało wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Tutaj warto wspomnieć, iż według zakulisowych doniesień (elastyczny) ekran OLED do Galaxy A57 5G będzie dostarczać nie tylko Samsung, ale też chińska firma CSOT.

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G ma na pokładzie również ośmiordzeniowy procesor, składający się z trzech klastrów rdzeni – o częstotliwości taktowania do 2,9 GHz, do 2,6 GHz i do 1,95 GHz. TENAA nie podaje nazwy SoC, ale nieoficjalnie mówi się, że będzie to Exynos 1680.

Zasilaniem urządzenia zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W, a ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji – w zależności o wersji – 8 lub 12 GB RAM i w każdym przypadku też 256 GB pamięci wbudowanej. Tutaj należy zaznaczyć, że TENAA to agencja, certyfikująca urządzenia przeznaczone na chiński rynek. Niewykluczone, że w Europie pojawi się również konfiguracja 8/128 GB, szczególnie mając na uwadze szybko rosnące ceny pamięci.

Specyfikacja Galaxy A57 5G obejmuje także aparat o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro. Według TENAA wymiary wynoszą 161,5×76,8×6,9 mm, a waga – 182 gramy.

Specyfikacja Samsung Galaxy A57 5G vs Samsung Galaxy A56 5G – porównanie (przed premierą)

Samsung Galaxy A57 5G

(nieoficjalna specyfikacja) Samsung Galaxy A56 5G

(wersja sprzedawana w Polsce) Wyświetlacz AMOLED

6,6 cala

2340×1080 pikseli Super AMOLED

6,7 cala

2340×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 1200 nitów Procesor Exynos 1680

2,9 GHz; 2,6 GHz; 1,95 GHz Exynos 1580

2,9 GHz; 2,6 GHz; 1,95 GHz RAM 8/12 GB 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB

(niewykluczona też 128 GB) 128 GB Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 45 W 5000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 12 Mpix 12 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix

– ultraszerokokątny 12 Mpix

– 5 Mpix do zdjęć makro – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)

– 5 Mpix do zdjęć makro (f/2.4) Wymiary 161,5×76,8×6,9 mm 162,2×77,5×7,4 mm Waga 182 gramy 198 gramów

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy A57 5G?

Koreańczycy wciąż nie zapowiedzieli oficjalnie premiery następców Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G, które zadebiutowały w marcu 2025 roku, ale według nieoficjalnych doniesień smartfon Samsung Galaxy A57 5G może zostać zaprezentowany już w lutym 2026 roku.