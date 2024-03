Wiemy już wszystko o procesorze w Samsungu Galaxy A55

Wreszcie wiemy, z czym mamy do czynienia. Pełna specyfikacja procesora Exynos 1480 została oficjalnie przedstawiona przez firmę Samsung. To układ, będący sercem smartfona Galaxy A55, który niedawno trafił do sprzedaży.

W pierwszej połowie marca w sklepach zadebiutował Samsung Galaxy A55. Nowy średniak koreańskiego producenta przykuwa wzrok designem przypominającym serię Galaxy S24, ale utrzymuje też zainteresowanie specyfikacją. To dobrze wyposażony smartfon, choć jego serce pozostawało nieco tajemnicze. Wiedzieliśmy, że układ nazywa się Exynos 1480, ale szczegóły na jego temat były nieznane.

Samsung Exynos 1480 (nareszcie) bez tajemnic

Piszę w czasie przeszłym, ponieważ Samsung udostępnił wreszcie komplet informacji na temat procesora, który daje moc modelowi Galaxy A55. Z oficjalnej strony dowiadujemy się na przykład, że Exynos 1480 jest wyposażony w 4 wydajne rdzenie Cortex-A78 (o taktowaniu 2,75 GHz) oraz 4 energooszczędne rdzenie Cortex-A55 (o taktowaniu 2 GHz). Towarzyszy im też procesor graficzny Xclipse 530 bazujący na architekturze RDNA 3.

źródło: Samsung

Układ dysponuje też jednostką odpowiedzialną za obsługę sztucznej inteligencji. Dzięki temu możliwe jest lokalne przetwarzanie danych, co teoretycznie pozwala liczyć na zaawansowane funkcje AI dostępne z poziomu smartfona. Oznacza to, że Galaxy A55 mógłby zaoferować użytkownikom część możliwości z katalogu Galaxy S24, ale – przynajmniej na razie – model ten nie znajduje się na liście urządzeń, które mają otrzymać aktualizację One UI 6.1.

Wróćmy jednak do samego Exynosa. Nowy układ Samsunga może działać z szybką pamięcią RAM typu LPDDR5 oraz pamięcią wewnętrzną w formacie UFS 3.1. Jest w stanie zaoferować także łączność Wi-Fi 6E, 5G i LTE 18. kategorii, jak również Bluetooth 5.3. Obsługuje wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 144 Hz przy rozdzielczości Full HD+, a w kontekście foto jest kompatybilny z aparatami o rozdzielczości 200 Mpix i obsługuje HDR (do 64 Mpix).

Procesor został stworzony w 4-nm procesie technologicznym. Choć na stronie nie pada to wprost, najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z autorską technologią 4LPP+ Samsunga. Według producenta układ oferuje o 22% wyższą wydajność ogólną, o 13% lepszą obsługę aplikacji, o 53% wyższą wydajność w grach i o 400% lepszą obsługę AI.

Exynos 1480 to serce smartfona Samsung Galaxy A55

Aktualnie procesor znajduje się na pokładzie tylko jednego modelu. To Samsung Galaxy A55, który poza tym może pochwalić się jeszcze 8 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB pamięci na pliki, wyświetlaczem Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 2340×1080 pikseli, łącznością 5G, akumulatorem 5000 mAh i potrójnym aparatem 50 Mpix z tyłu.

Samsung Galaxy A55 (fot. Samsung)

Smartfon, który trafia do użytkowników z systemem Android 14, jest już do kupienia między innymi w sklepach Avans, Media Expert, MediaMarkt, Komputronik, RTV EURO AGD i x-kom. Ceny rozpoczynają się od ok ~2100 złotych.

