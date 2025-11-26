Samsung szykuje nowe smartfony. Możliwy powrót uśpionej serii

Koreańczycy prowadzą prace nad nowymi smartfonami z linii Galaxy A. Pierwszy z nich przyniesie skok wydajności, drugi będzie powrotem uśpionej serii.

Samsung Galaxy A37 zapewni wyższą wydajność

Zazwyczaj wzrost wydajności względem starszej generacji nie jest zaskoczeniem, ale w obecnych czasach, gdy nowsze wcielenia smartfonów często nie wprowadzają odczuwalnego powiewu świeżości, poprawa na poziomie 15% zasługuje na odnotowanie. Właśnie taki skok ma zapewnić następca udanego Samsunga Galaxy A36.

Przypominam, że Samsung Galaxy A36 był wyposażony w układ Snapdragon 6 Gen 3, natomiast kolejna generacja, czyli Galaxy A37, ma otrzymać Exynosa. Prawdopodobnie niektórzy nie będą zadowoleni z tej informacji – Exynosy nie cieszą się dobrą opinią, aczkolwiek w tym przypadku zmiana faktycznie ma przełożyć się na poprawę osiągów.

Samsung Galaxy A37 został zauważony w bazie Geekbench. Jego sercem ma być Exynos 1480, który wcześniej trafił już do chociażby modelu Samsung Galaxy A55. Smartfon w teście jednordzeniowym uzyskał 1158 punktów, a w zadaniach wielordzeniowych wykręcił 3401 punktów.

źródło: Geekbench

Dla porównania, Galaxy A36 w recenzji Jakuba zdobył odpowiednio 1010 i 2947 punktów. Oznacza to, że Galaxy A37 zapewni wzrost o wspomniane już około 15%, co jest przyzwoitym rezultatem. Uwagę zwraca jeszcze informacja o 6 GB RAM. Możliwe jednak, że droższe wersje dostaną 8 GB RAM.

Samsung może przywrócić uśpioną serię smartfonów

Pamiętacie jeszcze serię Galaxy A7x? Ostatni jej przedstawiciel, czyli Galaxy A73, zadebiutował w 2022 roku. Nie doczekał się on następców. Niewykluczone jednak, że zmieni się to w przyszłym roku.

Samsung Galaxy A77 – najpewniej tak będzie nazywał się nowy smartfon – pojawił się w bazie Geekbench. Co prawda ta nazwa nigdzie nie pada, ale sugeruje ją ciąg znaków SM-A776B. Do tego dochodzą informacje o zastosowaniu układu graficznego Xclipse 940, czyli tego znanego z Exynosa 2400 oraz 8 GB RAM i Androida 16.

źródło: Geekbench

Galaxy A77 w operacjach jednordzeniowych osiągnął 1673 punktów, a w teście wielordzeniowym 5597 punktów. Solidne wyniki, jak na przedstawiciela serii Galaxy A. Niestety, na obecnym etapie nie wiemy zbyt wiele. Ponadto nie możemy być pewni w 100%, że linia Galaxy A7x powróci. Pozostaje więc trzymać kciuki.