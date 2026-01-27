O Thorze! Wikingowie rozdają gigabajty w prezencie

Wiecznie brakuje Ci gigabajtów? Rzuć zatem okiem na nową ofertę Mobile Vikings. Nie dość, że podstawowe pakiety interenetu są tam całkiem spore, to jeszcze w promocji możesz odebrać 10 pokaźnych paczek bonusowych.
Promocja w Mobile Vikings – nawet 10000 dodatkowych gigabajtów
Wystartowała świetna promocja w Mobile Vikings. Nowi klienci, także przenoszący numer, mogą zyskać 10 bonusowych paczek internetu – każda po 200 GB, 500 GB lub nawet 1000 GB, w zależności od wybranego planu. Wystarczy podać odpowiedni kod podczas składania zamówienia i wyrobić się w terminie: promocja trwa od 27 stycznia do 31 marca 2026 roku.
Promocyjna oferta Mobile Vikings wygląda tak:
|Zefir
|Fala
|Sztorm
|Valhalla
|Cena w 1. miesiącu
|12,50 złotych
|15 złotych
|17,50 złotych
|22,50 złotych
|Cena od 2. miesiąca
|25 złotych
|30 złotych
|35 złotych
|45 złotych
|Połączenia, SMS-y i MMS-y
|bez limitu
|bez limitu
|bez limitu
|bez limitu
|Pakiet standardowy
|30 GB
|80 GB
|120 GB
|180 GB
|Pakiet promocyjny
|brak promocji
|10 x 200 GB
|10 x 500 GB
|10 x 1000 GB
|Kod promocyjny
|brak promocji
|EKSTRA200
|EKSTRA500
|EKSTRA1000
Co warto zaznaczyć, bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności. Jest to o tyle istotne, że nie podlega kumulacji, w przeciwieństwie do pakietu standardowego – normalnie bowiem niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc.
Kumulacja gigabajtów to jedna z wielu korzyści, na jaką mogą liczyć klienci Mobile Vikings. Operator oferuje też możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM, zapewnia dostęp do sieci 5G, pozwala na podpisanie umowy w 100% online, a całość działa w oparciu o model subskrypcyjny – pakiet odnawia się automatycznie co 31 dni, chyba że zrezygnujesz, co możesz zrobić w każdym momencie.
Jest też prezent dla obecnych klientów
Co ciekawe, Mobile Vikings nie zapomina również o obecnych klientach. Osoby, które korzystały z usług operatora przed 26 stycznia 2026 roku, mogą odebrać prezent w postaci jednorazowej paczki 300 GB internetu, która kumuluje się z posiadanymi pakietami i obowiązuje na wszystkie plany. Warunek: trzeba aktywować bonus najpóźniej 10 lutego 2026 roku.