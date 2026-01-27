O Thorze! Wikingowie rozdają gigabajty w prezencie

Wiecznie brakuje Ci gigabajtów? Rzuć zatem okiem na nową ofertę Mobile Vikings. Nie dość, że podstawowe pakiety interenetu są tam całkiem spore, to jeszcze w promocji możesz odebrać 10 pokaźnych paczek bonusowych.

Promocja w Mobile Vikings – nawet 10000 dodatkowych gigabajtów

Wystartowała świetna promocja w Mobile Vikings. Nowi klienci, także przenoszący numer, mogą zyskać 10 bonusowych paczek internetu – każda po 200 GB, 500 GB lub nawet 1000 GB, w zależności od wybranego planu. Wystarczy podać odpowiedni kod podczas składania zamówienia i wyrobić się w terminie: promocja trwa od 27 stycznia do 31 marca 2026 roku.

Promocyjna oferta Mobile Vikings wygląda tak:

Zefir Fala Sztorm Valhalla Cena w 1. miesiącu 12,50 złotych 15 złotych 17,50 złotych 22,50 złotych Cena od 2. miesiąca 25 złotych 30 złotych 35 złotych 45 złotych Połączenia, SMS-y i MMS-y bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Pakiet standardowy 30 GB 80 GB 120 GB 180 GB Pakiet promocyjny brak promocji 10 x 200 GB 10 x 500 GB 10 x 1000 GB Kod promocyjny brak promocji EKSTRA200 EKSTRA500 EKSTRA1000

Co warto zaznaczyć, bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności. Jest to o tyle istotne, że nie podlega kumulacji, w przeciwieństwie do pakietu standardowego – normalnie bowiem niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc.

Kumulacja gigabajtów to jedna z wielu korzyści, na jaką mogą liczyć klienci Mobile Vikings. Operator oferuje też możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM, zapewnia dostęp do sieci 5G, pozwala na podpisanie umowy w 100% online, a całość działa w oparciu o model subskrypcyjny – pakiet odnawia się automatycznie co 31 dni, chyba że zrezygnujesz, co możesz zrobić w każdym momencie.

Promocyjna oferta Mobile Vikings (źródło: Mobile Vikings)

Jest też prezent dla obecnych klientów

Co ciekawe, Mobile Vikings nie zapomina również o obecnych klientach. Osoby, które korzystały z usług operatora przed 26 stycznia 2026 roku, mogą odebrać prezent w postaci jednorazowej paczki 300 GB internetu, która kumuluje się z posiadanymi pakietami i obowiązuje na wszystkie plany. Warunek: trzeba aktywować bonus najpóźniej 10 lutego 2026 roku.