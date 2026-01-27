wiking
fot. Andrii Chepelovskyi/Pexels
Promocje

O Thorze! Wikingowie rozdają gigabajty w prezencie

Wojciech Kulik·
Wiecznie brakuje Ci gigabajtów? Rzuć zatem okiem na nową ofertę Mobile Vikings. Nie dość, że podstawowe pakiety interenetu są tam całkiem spore, to jeszcze w promocji możesz odebrać 10 pokaźnych paczek bonusowych.

Promocja w Mobile Vikings – nawet 10000 dodatkowych gigabajtów

Wystartowała świetna promocja w Mobile Vikings. Nowi klienci, także przenoszący numer, mogą zyskać 10 bonusowych paczek internetu – każda po 200 GB, 500 GB lub nawet 1000 GB, w zależności od wybranego planu. Wystarczy podać odpowiedni kod podczas składania zamówienia i wyrobić się w terminie: promocja trwa od 27 stycznia do 31 marca 2026 roku.

Promocyjna oferta Mobile Vikings wygląda tak:

ZefirFalaSztormValhalla
Cena w 1. miesiącu12,50 złotych15 złotych17,50 złotych22,50 złotych
Cena od 2. miesiąca25 złotych30 złotych35 złotych45 złotych
Połączenia, SMS-y i MMS-ybez limitubez limitubez limitubez limitu
Pakiet standardowy30 GB80 GB120 GB180 GB
Pakiet promocyjnybrak promocji10 x 200 GB10 x 500 GB10 x 1000 GB
Kod promocyjnybrak promocjiEKSTRA200EKSTRA500EKSTRA1000

Co warto zaznaczyć, bonus jest wykorzystywany w pierwszej kolejności. Jest to o tyle istotne, że nie podlega kumulacji, w przeciwieństwie do pakietu standardowego – normalnie bowiem niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc.

Kumulacja gigabajtów to jedna z wielu korzyści, na jaką mogą liczyć klienci Mobile Vikings. Operator oferuje też możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM, zapewnia dostęp do sieci 5G, pozwala na podpisanie umowy w 100% online, a całość działa w oparciu o model subskrypcyjny – pakiet odnawia się automatycznie co 31 dni, chyba że zrezygnujesz, co możesz zrobić w każdym momencie.

Promocyjna oferta Mobile Vikings
Promocyjna oferta Mobile Vikings (źródło: Mobile Vikings)

Jest też prezent dla obecnych klientów

Co ciekawe, Mobile Vikings nie zapomina również o obecnych klientach. Osoby, które korzystały z usług operatora przed 26 stycznia 2026 roku, mogą odebrać prezent w postaci jednorazowej paczki 300 GB internetu, która kumuluje się z posiadanymi pakietami i obowiązuje na wszystkie plany. Warunek: trzeba aktywować bonus najpóźniej 10 lutego 2026 roku.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl.

