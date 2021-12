Specyfikacja i cena Xiaomi 12 przed premierą w sieci!

Do oficjalnej premiery Xiaomi 12 zostało już tylko kilka dni. W sieci pojawiła się grafika, która podaje szczegółowe informacje na temat specyfikacji i cen nadchodzącego, wyczekiwanego przez wiele osób flagowca bijącej rekordy popularności marki.

Oto pełna specyfikacja i cena Xiaomi 12 przed premierą!

Producent sukcesywnie podgrzewa atmosferę przed oficjalną prezentacją nowych smartfonów z serii Xiaomi 12, ujawniając kolejne informacje na temat swoich nadchodzących flagowców. Ktoś jednak próbuje popsuć niespodziankę, ponieważ w sieci pojawiła się grafika, która podaje mnóstwo informacji na temat specyfikacji oraz cen wyczekiwanego przez mnóstwo klientów modelu.

Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,28 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który będzie odświeżał obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Ponadto ekran zapewni 10-bitową głębię koloru, obsługę formatu HDR10+, wsparcie dla technologii Dolby Vision oraz 1600 poziomów automatycznej jasności. Panel pochwali się również oceną A+ od DisplayMate.

We wnętrzu smartfona znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1 z modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz pamięci LPDDR5 RAM i UFS 3.1, a także moduły Bluetooth 5.2 i NFC. Na pokładzie nie zabraknie również portu podczerwieni. Urządzenie zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 67 W i indukcyjnie z mocą 30 W.

Według informacji, podanych na grafice, która pojawiła się w sieci, na tyle Xiaomi 12 znajdą się trzy aparaty:

50 Mpix (f/1.9) z matrycą 1/1,28″ i pikselami wielkości 1,22 µm (lub 2,44 µm po połączeniu czterech sąsiadujących w jeden) oraz optyczną stabilizacją obrazu,

teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, który zapewni 3x zoom optyczny, 10x zoom hybrydowy i 30x zoom cyfrowy,

13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°.

Ponadto Xiaomi 12 ma zaoferować symetryczne głośniki stereo z logo harman / kardon oraz dźwiękiem Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, a także preinstalowany system MIUI 13. Smartfon będzie miał 69,9 mm grubości i ważył 180 gramów.

Co więcej, na udostępnionej w sieci grafice widać również ceny Xiaomi 12:

3699 juanów (równowartość ~2380 złotych) za wersję 8 GB/128 GB,

3999 juanów (~2570 złotych) za wariant 8 GB/256 GB,

4399 juanów (~2830 złotych) za konfigurację 12 GB/256 GB.

Niestety, mimo że grafika wygląda całkiem wiarygodnie, szczególnie że widnieją na niej informacje podane przez samego producenta, to leakster, który ja opublikował, twierdzi, że nie są one w 100% poprawne. Według niego – a możemy mu wierzyć, ponieważ jest wiarygodny – smartfon zaoferuje odmienny aparat, a do tego ceny będą inne. Czy wyższe – przekonamy się już 28 grudnia 2021 roku podczas oficjalnej prezentacji.