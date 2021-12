A to niespodzianka! Premiera flagowca OnePlusa już za kilka dni

Wiedzieliśmy, że OnePlus 10 Pro zostanie zaprezentowany mniej niż rok po premierze bezpośredniego poprzednika, jednak nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko. Od jego debiutu dzieli nas zaledwie kilka dni.

Premiera OnePlus 10 Pro już za kilka dni

OnePlus 9 Pro zadebiutował 23 marca 2021 roku. Kilka dni temu współzałożyciel marki dał do zrozumienia, że bezpośredni następca zostanie zaprezentowany już w styczniu 2022 roku, a więc mniej niż rok po premierze poprzednika. Dziś na profilu marki w serwisie Weibo pojawiła się zapowiedź rychłego wprowadzenia na rynek nowego flagowca.

źródło: OnePlus Weibo

Machina marketingowa ruszyła. Można się spodziewać, że w najbliższych dniach producent opublikuje szereg informacji na temat nadchodzącego flagowca, jednak na razie udostępniono jedynie widoczną powyżej grafikę. Niewiele na niej widać – tylko większą część panelu tylnego, podczas gdy sam wygląd modułu z aparatami nie został ujawniony.

A przynajmniej oficjalnie, ponieważ nieoficjalnie wiemy już od dawna, jak będzie wyglądał OnePlus 10 Pro. Nie ma wątpliwości, że smartfon wyróżni się wśród konkurencji, ponieważ nie ma drugiego smartfona z taką wyspą z aparatami.

Producent zapowiedział, że przedsprzedaż OnePlus 10 Pro rozpocznie się w Chinach 4 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Oznacza to, że właśnie tego dnia smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany w ojczyźnie marki. Niestety, wszystko wskazuje na to, że tylko tam – globalna premiera zaplanowana jest na późniejszy termin. Wciąż nie znamy jednak jej daty.

Klienci w Chinach mogą zatem już zacierać ręce. A jest na co, ponieważ smartfon zapowiada się bardzo obiecująco. Na jego pokładzie znajdą się topowe podzespoły (m.in. procesor Snapdragon 8 Gen 1, do 12 GB LPDDR5 RAM, do 256 GB pamięci UFS 3.1) oraz wypasiony aparat 48 Mpix + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 8 Mpix teleobiektyw z ponad 3x zoomem optycznym (na panelu tylnym).

Specyfikacja OnePlus 10 Pro obejmie też wyświetlacz AMOLED z matrycą LTPO 2.0 o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2K, który będzie odświeżał obraz z częstotliwością do 120 Hz, a także ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM, moduł NFC, aparat 32 Mpix na przodzie i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego (mówi się o 80 W) oraz indukcyjnego 50 W. Smartfon ma fabrycznie pracować na Androidzie 12 z ColorOS 12.