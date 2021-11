Było taniej, teraz będzie drożej – ceny Galaxy S22 Was nie zachwycą

Do premiery kolejnej generacji serii Galaxy S pozostaje jeszcze wiele długich tygodni, w których z pewnością będzie pojawiać się coraz więcej informacji na temat wchodzących w jej skład przedstawicieli. Teraz dowiadujemy się, że klientom przyjdzie zapłacić za nich więcej niż za modele z linii Galaxy S21.

Cena Galaxy S22 będzie wyższa niż cena Galaxy S21

Zanim przejdziemy do ceny Galaxy S22, przypomnijmy sobie, ile kosztowały smartfony z poprzednich trzech generacji serii Galaxy S.

Galaxy S10e 6 GB/128 GB – 3299 złotych,

Galaxy S10 8 GB/128 GB – 3949 złotych,

Galaxy S10 8 GB/512 GB – 4999 złotych,

Galaxy S10+ 8 GB/128 GB – 4399 złotych,

Galaxy S10+ 8 GB/512 GB – 5499 złotych,

Galaxy S10+ 12 GB/1 TB – 6999 złotych.

Galaxy S20 8 GB/128 GB – 3949 złotych,

Galaxy S20+ 8 GB/128 GB – 4399 złotych,

Galaxy S20+ 5G 12 GB/128 GB – 4849 złotych,

Galaxy S20 Ultra 12 GB/128 GB – 5999 złotych.

Galaxy S21 8 GB/128 GB – 3899 złotych,

Galaxy S21 8 GB/256 GB – 4099 złotych,

Galaxy S21+ 8 GB/128 GB – 4799 złotych,

Galaxy S21+ 8 GB/256 GB – 4999 złotych,

Galaxy S21 Ultra 12 GB/128 GB – 5749 złotych,

Galaxy S21 Ultra 12 GB/256 GB – 5999 złotych,

Galaxy S21 Ultra 16 GB/512 GB – 6549 złotych.

W Stanach Zjednoczonych cena Galaxy S21 zaczynała się od 799 dolarów, Galaxy S21+ od 999 dolarów, a Galaxy S21 Ultra od 1199 dolarów. Zostały one przywołane nie bez powodu, ponieważ stanowią one punkt odniesienia do ceny Galaxy S22 we wszystkich trzech wariantach.

Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, cena Galaxy S22 i Galaxy S22+ wzrośnie (maksymalnie) o 50 dolarów, natomiast cena Galaxy S22 Ultra nawet o 100 dolarów. Przy obecnym kursie 100 dolarów to równowartość ~400 złotych, zatem mowa o zauważalnej podwyżce.





Samsung Galaxy S22 Ultra (źródło: FRONTPAGETCH)

Trzeba tu jednak dodać, że przynajmniej Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra w bazowej wersji zaoferują 256 GB pamięci wbudowanej, a nie 128 GB. Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra w konfiguracji z 256 GB pamięci wewnętrznej kosztowały w Stanach Zjednoczonych na start – odpowiednio – 1049 dolarów i 1249 dolarów, zatem cena modelu z „plusem” w nazwie się nie zmieni, a topowego będzie wyższa o 50 dolarów (~200 złotych).

Na ten moment trudno przewidzieć, jak ceny Galaxy S22 w Stanach Zjednoczonych przełożą się na ceny w Polsce, ponieważ kurs dolara to tylko jeden z czynników, który na nią wpłyną. Należy się jednak spodziewać, że ceny nowych flagowców Samsunga z serii Galaxy S będą wyższe niż modeli z rodziny Galaxy S21.