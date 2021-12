OnePlus zmienia strategię. Producent zaprezentuje najnowszy, flagowy model już na początku 2022 roku. Niestety, nie trafi on od razu do Polski.

OnePlus 10 Pro zadebiutuje szybciej niż się spodziewaliśmy

W segmencie elektroniki użytkowej nie ma niczego pewnego. Sytuacja dynamicznie się zmienia i producenci raz za razem zaskakują nieoczekiwanymi posunięciami. Xiaomi zapowiedziało dziś rychłą premierę flagowych modeli Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro, a teraz okazuje się, że OnePlus również nie będzie się ociągać z wprowadzeniem na rynek swojego nowego high-enda.

OnePlus 9 Pro zadebiutował 23 marca 2021 roku i od razu trafił do sprzedaży również w Polsce. Zapowiada się jednak na to, że bezpośredni następca zostanie zaprezentowany wcześniej, a na dodatek nie będzie go można kupić w kraju nad Wisłą już w momencie premiery.

Pete Lau (a.k.a. Liu Zuohu) z OnePlusa opublikował na swoim profilu w chińskim serwisie społecznościowym Weibo wymowny post. Napisał w nim „do zobaczenia w styczniu” i okrasił go hasztagiem OnePlus10Pro. Przekaz wydaje się jasny i klarowny – producent zaprezentuje następcę modelu OnePlus 9 Pro mniej niż rok po premierze poprzednika.

Skąd ten pośpiech? Cóż, na pewno nie jest on spowodowany chęcią wprowadzenia na rynek pierwszego flagowca z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, bo miano to dzierży już Motorola Moto Edge X30, a za kilka dni zadebiutują Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro, które również zostaną wyposażone w topową platformę mobilną Snapdragon.

Możemy się jedynie domyślać, co skłoniło producenta do zaprezentowania flagowca już na początku 2022 roku. Podobnie jak tego, dlaczego zostanie on wprowadzony do sprzedaży najpierw w Chinach, a dopiero później na rynek globalny, w tym do Polski – mówi się, że najwcześniej w kwietniu. Tu pewną wskazówką mogą być niedobory komponentów, ale mimo wszystko niektórzy fani marki mogą być oburzeni taką polityką wydawniczą.

Z drugiej strony rychła premiera OnePlus 10 Pro nie powinna nikogo dziwić, ponieważ niedawno w sieci pojawiły się rendery, a także szczegółowe informacje na temat specyfikacji tego smartfona. Dzięki temu wiemy, że zaoferuje on m.in. 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz aparat 32 Mpix na przodzie i trio 48 Mpix + 50 Mpix (ultraszeroki) + 8 Mpix (teleobiektyw) na tyle.

Ponadto na pokładzie OnePlus 10 Pro znajdzie się do 12 GB LPDDR5 RAM i do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.1, a także wspomniany już procesor Snapdragon 8 Gen 1 i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 80 W ładowania przewodowego i 50 W indukcyjnego.