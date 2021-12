Klienci coraz chętniej kupują przez internet. W sieci roi się od sklepów, które kuszą atrakcyjnymi cenami, często niższymi niż w tych stacjonarnych. Samsung stanowczo odcina się jednak od tego, mimo że udaje on autoryzowany.

Samsung ostrzega przed tym sklepem

Producentom zależy na tym, aby sprzedawać swoje produkty w możliwie największej liczbie miejsc, czy to online, czy stacjonarnie. Nie wszystkie sklepy są jednak autoryzowanymi dystrybutorami urządzeń danej marki. I tak właśnie jest w tym przypadku.

Rzecznik Samsung Polska, Olaf Krynicki, przekazał informację o nowym sklepie, który znajduje się w sieci pod adresem samsungpoland.com.pl. Tytułuje się on jako „Autoryzowany Dealer Samsunga”, jednak w rzeczywistości nie jest to oficjalny czy autoryzowany sklep południowokoreańskiego producenta.

Olaf Krynicki jednocześnie przestrzega przed robieniem jakichkolwiek zakupów w tym sklepie, mimo że ceny kuszą – na przykład Galaxy Z Fold 3 5G wymieniony jest tam w cenie 5599 złotych, Galaxy Z Flip 3 5G za 3999,99 złotych, Galaxy S21+ za 3199 złotych, a Galaxy S20 FE za 1499 złotych. To znacznie niższe ceny niż w oficjalnej polskiej dystrybucji – wiele osób mogą one skłonić do zakupu.

Co więcej, sklep kusi dodatkowym kodem rabatowym, który obniża cenę zakupionego urządzenia aż o 20%. Jak jednak zostało już zaznaczone, nie jest to oficjalny sklep Samsunga, a na dodatek rzecznik polskiego oddziału producenta przestrzega przed robieniem w nim jakichkolwiek zakupów.

Należy pamiętać, że najbezpieczniejszym miejscem, w którym można kupić elektronikę, są oficjalni, autoryzowani dystrybutorzy, czyli na przykład znane, renomowane sklepy z elektroniką czy operatorzy. Kupując u nich, klient ma pewność, że nabywa urządzenie z wiarygodnego źródła i w przypadku jakichkolwiek problemów z nim otrzyma wsparcie.

Olaf Krynicki zgłosił już podejrzany sklep do CERT, lecz nadal jest on dostępny w sieci. Wiedzcie jednak, że nie jest to autoryzowany sklep producenta, mimo że takim się nazywa. Urządzenia marki możecie kupić m.in. na oficjalnej stronie firmy, a także w sklepie Media Expert.