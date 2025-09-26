Żaden bank tego jeszcze nie zrobił. mBank będzie pierwszy

Popularny bank w Polsce rozszerza swoją ofertę narzędzi płatniczych. Nowe rozwiązanie pozwoli nie tylko na płacenie za produkty czy usługi, ale też zajmie się monitorowaniem zdrowia i aktywności.

mBank wprowadza zupełnie nową odsłonę ringa

Już w czerwcu 2024 roku mBank pochwalił się wprowadzeniem nowego sposobu płacenia za zakupy czy usługi za pomocą pierścionka lub paska do zegarka firmy Fidesmo Pay i Diqiseq Pay. Z kolei w maju 2025 roku w ofercie mBanku pojawił się własny ring tego banku, współpracujący z Matercard i Wearpay. Teraz natomiast klienci tej popularnej instytucji finansowej będą mogli skorzystać z zupełnie nowej wersji obrączki płatniczej.

Do oferty mBanku wdrożony zostanie nowy, specjalny pierścionek, który nie tylko umożliwi dokonywanie płatności, ale również zajmie się monitorowaniem zdrowia i aktywności użytkownika. Jak wspomina portal Cashless, jest to najprawdopodobniej pierwsze tego typu rozwiązanie dostępne w Polsce. Warto zaznaczyć, że podobnej funkcjonalności spodziewano się m.in. po Samsung Galaxy Ring czy Amazfit Helio Ring, jednak nie mają one takiej funkcji.

Nowy pierścionek został przygotowany przez czeskie przedsiębiorstwo Niceboy. Poza płatnościami zbliżeniowymi sprzęt ten ma oferować śledzenie parametrów, takich jak puls, liczba wykonanych kroków, spalone kalorie, a także generować ocenę jakości snu. Dane zbierane przez ring będą gromadzone w aplikacji mobilnej.

O nowej obrączce mBanku wiadomo również, że ma działać na jednym ładowaniu od 7 do 10 dni. Co ważne, nawet jeśli się rozładuje, nadal będzie można używać jej do płacenia za pomocą technologii NFC.

Pierścionek płatniczy mBanku z funkcją śledzenia zdrowia i aktywności – od kiedy w Polsce?

Nowość stała się już dostępna dla klientów tego banku w Słowacji i Czech. W Polsce natomiast będzie można zamawiać ją w październiku 2025 roku. Aby móc zaopatrzyć się w nowy pierścień, konieczne jest posiadanie konta w mBanku i karty Mastercard, z którą ring zostanie powiązany. Zaznaczę, że początkowo korzystać z niej będą mogli obecni klienci banku.

Warto wspomnieć, że mBank stawia na coraz więcej nowoczesnych rozwiązań. Od grudnia 2024 roku klienci mogą robić okazyjne zakupy na platformie e-commerce tej instytucji, a w zarządzaniu domowym budżetem wspomaga odświeżony Menedżer finansów mBanku.