Popularny bank wprowadza pierścień do płacenia zamiast karty

mBank to kolejny bank działający w Polsce, który do swojej oferty wprowadza pierścień płatniczy, czyli urządzenie do płacenia np. przy kasie lub restauracji. Nowe urządzenie będzie dostępne już od czerwca.

mBank stawia na pierścienie do płacenia

mBank chce iść z duchem czasu i musi gonić konkurencję. Dopiero co pisaliśmy o tym, że Bank Pekao wprowadził obrączki płatnicze. Wodoodporne, ceramiczne urządzenie bez konieczności wpisywania PIN-u dla zakupów do 100 złotych? Brzmi świetnie. mBank nie chce być w tyle, zatem również opracował swoje rozwiązanie.

W jego przypadku bank współpracuje z dwoma partnerami: Mastercard i Wearpay. To oznacza, że nowe urządzenie będzie można sparować tylko z kartami Mastercard wydanymi przez mBank.

Urządzenie działa z wykorzystaniem NFC i – tak samo jak w przypadku Pekao – nie wymaga ładowania ani połączenia z telefonem. Pierścień mBanku również jest wodoodporny, a to oznacza, że można iść uprawiać z nim różne sporty na zewnątrz. Co oczywiste, w przypadku tego pierścienia również w przypadku transakcji powyżej 100 złotych trzeba wpisywać PIN.

Płatności za pomocą telefonu, zegarka i innych wearables to dziś jeden z najsilniejszych trendów. Konsumenci szukają metod, które są wygodne, bezpieczne i zawsze pod ręką. Klienci mBanku cenią innowacje i są otwarci na użyteczne nowinki technologiczne. Obecnie to właśnie w mBanku jest najwięcej kart dodanych do systemów zbliżeniowych płatności mobilnych. Aleksandra Buczkowska, dyrektorka zarządzająca ds. produktów i segmentów klienckich bankowości detalicznej mBanku

Jak dostać pierścień od mBanku?

Pierścień w mBanku dostępny będzie w różnych rozmiarach, ale tylko w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz białym. 2 czerwca rozpocznie się konkurs dla dotychczasowych klientów, ale jeszcze nie znamy szczegółów. Z kolei od 17 czerwca ruszy wydawanie pierścieni nowym klientom oraz sprzedaż na stronie Wearpay.

Nowi klienci dostaną go za darmo, a dotychczasowi będą mogli go nabyć ze zniżką 50%, czyli w cenie 199 złotych. Jeżeli nie wiesz, jaki rozmiar kupić, możesz najpierw zamówić sizer, wzorować się na rozmiarówce jubilerskiej lub przymierzyć w jednym z wybranych oddziałów banku.

Zdaniem mBanku pierścień ma duży potencjał, co potwierdzają ich wcześniejsze testy w Czechach oraz na Słowacji, gdzie urządzenie było trzecim najchętniej wybieranym wearables do płatności – zaraz po Apple Watchu oraz Garmin Pay.