Popularna stacja paliw odświeża aplikację. Skanuj i rabat na paliwo będzie Twój

Znana w Polsce stacja paliw udostępnia nową wersję swojej aplikacji mobilnej. Firma twierdzi, że dzięki temu klienci będą mogli szybciej i bardziej intuicyjnie korzystać z programu lojalnościowego, a także odbierać rabaty na paliwo i darmowe produkty.

Stacja Circle K odświeża aplikację mobilną

Popularna w Polsce stacja paliw udostępnia bardziej przejrzystą i intuicyjną aplikację mobilną. Wszystko po to, aby spełnić rosnące oczekiwania użytkowników. Nowa odsłona apki Circle K została skoncentrowana na codziennych wizytach na stacjach paliw, a wraz z każdym zakupem klient ma zdobywać natychmiastowe zniżki oraz dodatkowe nagrody w ramach programu Extra.

Program lojalnościowy na stacjach Circle K pozwala na zdobywanie punktów za każde zakupy. Warto jednak zaznaczyć, że im częściej klient pojawia się na stacji i korzysta z jej usług, tym szybciej zdobywa dostęp do wyższych rabatów.

Wraz z każdą wizytą, bez względu na to, czy tankujemy, robimy zakupy czy korzystamy z myjni, klient jest coraz bliżej kolejnego poziomu zniżek na paliwo. Aby korzystać z usługi Extra należy pobrać aplikację, zarejestrować się i pamiętać o skanowaniu apki już od pierwszej wizyty na stacji.

Odwiedzaj stację i zdobywaj coraz wyższy rabat na paliwo

Łącznie dostępne są trzy progi rabatowe, które uzależnione są od liczby wizyt w ciągu ostatnich 90 dni:

od 1 do 4 wizyt – 2 grosze zniżki na 1 litrze paliwa miles SupraGas lub 4 grosze zniżki na 1 litrze paliwa miles+,

od 5 do 14 wizyt – 4 grosze zniżki na 1 litrze paliwa miles SupraGas lub 6 groszy zniżki na 1 litrze paliwa miles+,

od 15 wizyt – 6 groszy zniżki na 1 litrze paliwa miles SupraGas lub 8 groszy zniżki na 1 litrze paliwa miles+.

Dodatkowo po każdej piątej wizycie uczestnik programu lojalnościowego może odebrać jedną z pięciu nagród w aplikacji. Może być to np. darmowa kawa, hot-dog, dostęp do myjni, przekąska lub inny produkt oferowany w sklepie na stacji. Wybrana nagroda zamienia się w kupon rabatowy do jednorazowego wykorzystania na stacji. Zaznaczę, że opcja ta jest dostępna wyłącznie w aplikacji i z tej dodatkowej promocji nie można skorzystać za pomocą tradycyjnej karty Circle K.