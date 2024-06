Klienci mBanku za zakupy zapłacą… pierścionkiem

Jeśli płacenie smartfonem uważasz już za nudne i przestarzałe, to możliwe, że nowy pomysł mBanku jest dla Ciebie. Otóż bank poinformował o poszerzeniu oferty portfeli mobilnych. Co ciekawe, klienci za zakupy będą mogli zapłacić pierścionkiem czy paskiem od zegarka.

mBank wprowadza nowe sposoby płacenia

Jeśli chodzi o płatności zbliżeniowe i pozostałe nowe formy płacenia, to Polska wypada naprawdę dobrze na tle wielu krajów. Prawie w każdym sklepie możemy płacić smartfonem czy smartwatchem, a na wielu stronach płatności dokonamy przykładowo za pomocą Google Play czy Apple Pay. Nie powinno więc dziwić, że banki dość ochoczo wprowadzają nowe metody płatności w naszym kraju.

mBank ogłosił właśnie o poszerzeniu oferty portfeli mobilnych. Otóż klienci będą mogli zapłacić za zakupy pierścionkiem czy paskiem od zegarka wyposażonym w oprogramowanie Fidesmo Pay lub Digiseq Pay. Chyba nie muszę wspominać, że bank jest otwarty na nowe technologie i już od dłuższego czasu zapewnia wsparcie dla chociażby płatności Apple Watchem z wykorzystaniem Apple Pay.

Jak to działa?

Wśród najważniejszych zalet nowego rozwiązania ogłoszonego przez mBank jest wygoda. Podejrzewam, że to właśnie ta cecha zachęci klientów. Oczywiście część osób może być zainteresowana po prostu ze względu na chęć sprawdzenia, jak wygląda płacenie pierścionkiem.

mBank podkreśla, że omawiany sposób płacenia działa podobnie, jak w przypadku smartfonów czy zegarków, połączonym z portfelem mobilnym, np. Apple Pay czy Garmin Pay. Otóż wystarczy zbliżyć gadżet do terminala i to już wszystko – właśnie zapłaciliśmy za towar.

Warto jeszcze wiedzieć, że oprogramowanie pozwalające na płacenie pierścionkiem czy specjalnym paskiem do zegarka nazywa się Fidesmo Pay (dostępne dla kart Visa i Mastercard) lub Digiseq Pay (dla kart Mastercard). Osoby, które chcą zakupić jeden z gadżetów do płacenia, mogą udać się na strony producentów – Fidesmo lub Digiseq. Wypada wiedzieć, że do urządzenia dołączona jest instrukcja, która krok po kroku wyjaśnia, jak połączyć takie urządzenie z kartą płatniczą w banku. Każdy więc powinien sobie poradzić z konfiguracją.