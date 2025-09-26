Chętnie sprawdziłbym ten tablet. Z dwóch powodów

Rynek tabletów ma się świetnie, a ich wybór w Polsce jest całkiem szeroki. Niestety, jest też pewna luka, której dotąd nie wypełnił żaden producent. TCL Tab 8 Nxtpaper 5G może to naprawić, ale na razie nie wiadomo, czy dotrze do naszego kraju.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G to mały tablet z matowym ekranem i łącznością mobilną

Kilka miesięcy temu na łamach Tabletowo.pl pojawiła się recenzja TCL Nxtpaper 11 Plus – pierwszego tabletu, w którym zastosowano matowy ekran nowej generacji: Nxtpaper 4.0. Producent obiecał (a Bartek potwierdził) absolutny brak refleksów i migotania oraz szerokie kąty widzenia, a zarazem lepsze kolory i większą głębię niż u poprzednika. Dzięki temu dobrze sprawdza się i w zastosowaniach multimedialnych, i podczas czytania e-booków.

Teraz w ofercie tego producenta pojawiło się znacznie tańsze (i – co dla mnie istotniejsze – wyraźnie mniejsze) urządzenie, wykorzystujące tę samą technologię. To tablet TCL Tab 8 Nxtpaper 5G z 8,7-calowym wyświetlaczem. Brzmi jak ciekawa opcja dla kogoś, dla kogo czytnik e-booków jest trochę za mało funkcjonalny, a poprzednia propozycja TCL – zdecydowanie za duża.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G (fot. TCL)

Starający się imitować papier wyświetlacz cechuje się rozdzielczością 1340×800 pikseli i częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Nie są to może imponujące parametry, ale ten sprzęt nie jest kierowany do użytkowników o wyższych wymaganiach. Świadczy o tym także zastosowany procesor (MediaTek MT8755 – ten sam, co w T Tablet 2) oraz obecność zaledwie 4 GB RAM i 64 GB pamięci masowej.

Wewnątrz obudowy znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 6000 mAh, stanowiący obietnicę 16 godzin działania. Do tego dochodzą dwa głośniki, dwa mikrofony i dwa aparaty (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu). Całość ma wymiary 211,88×125,58×8,35 mm i waży 365 gramów.

TCL Tab 8 Nxtpaper 5G (fot. TCL)

Dwa powody, dla których chciałbym go sprawdzić

Są dwa powody, dla których chętnie sprawdziłbym ten sprzęt w akcji. Fakty są bowiem takie, że TCL Tab 8 Nxtpaper 5G to (praktycznie niezdarzający się) przykład tabletu z matowym ekranem o niewielkiej przekątnej, a w dodatku oferującego nie tylko łączność Wi-Fi, ale też 5G. Tak naprawdę żaden producent obecnie nie proponuje klientom w Polsce takiego połączenia.

Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle model TCL Tab 8 Nxtpaper 5G trafi na polski rynek. Z jednej strony producent wprowadzał już u nas tablety z matowym ekranem, ale nigdy z łącznością mobilną. Jak na razie urządzenie jest dostępne w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego cena wynosi 199 dolarów (równowartość ~725 złotych).