Popularny smartfon Samsunga dostaje One UI 8.0 (aktualizacja do Android 16)

Grzegorz Dąbek·
Aktualizacja do One UI 8.0 jest dostępna od 18 września 2025 roku i sukcesywnie trafia na kolejne smartfony, także w Polsce. Do listy urządzeń z najnowszym systemem Android 16 dołączył popularny model.

Kolejny smartfon Samsunga otrzymał aktualizację do One UI 8 (Android 16)

Samsung rozpoczął udostępnianie One UI 8 z systemem Android 16 dnia 18 września 2025 roku. W pierwszej kolejności otrzymali ją właściciele Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Następnie nowa wersja oprogramowania została rozesłana do właścicieli kolejnych modeli. Jednym z nich jest Samsung Galaxy A56 5G.

Aktualizacja do One UI 8 z systemem Android 16 jest dostępna również w Polsce. Także dla urządzeń z dystrybucji operatorskiej, ponieważ informację o jej wydaniu otrzymaliśmy od Czytelnika (dziękujemy serdecznie!), który kupił swój egzemplarz w T-Mobile (w ofercie dla firm).

Smartfon sam powinien poinformować, że pojawiła się możliwość pobrania i zainstalowania aktualizacji do One UI 8.0 z systemem Android 16. Jeżeli jednak tego nie zrobił, sprawdźcie jej dostępność w Ustawieniach.

aktualizacja do one ui 8.0 i android 16 dla smartfona samsung galaxy a56 5g
Aktualizacja do One UI 8.0 (Android 16) dla smartfona Samsung Galaxy A56 5G (screen: Wojciech I.)

Może się zdarzyć, że w Waszym przypadku aktualizacja nie będzie jeszcze dostępna, pomimo jej wyszukania. W takiej sytuacji musicie uzbroić się w cierpliwość i czekać na powiadomienie o możliwości pobrania i zainstalowania nowego One UI 8.0 z systemem Android 16.

One UI 8.0 przynosi dużo zmian i nowości na smartfonach Samsunga

Changelog, tj. wykaz zmian i nowości, jakie dostarcza aktualizacja oprogramowania, jest pokaźny. Wśród nich Samsung wymienia m.in. większy wybór tapet (w tym interaktywne i dynamiczne), łatwiejsze udostępniania plików dzięki funkcji Quick Share, szybkie adnotacje na dokumentach w aplikacji Notatki Samsung („karteczki samoprzylepne”) oraz możliwość filtrowania plików na podstawie aplikacji użytej do ich pobrania, co ma przyspieszyć ich wyszukiwanie.

One UI 8.0 przynosi też zmiany w przeglądarce Samsung Internet, kalkulator naukowy w widoku pionowym, ulepszony widok podzielonego ekranu (można zminimalizować jedną aplikację, aby była tylko częściowo widoczna) oraz nowy interfejs i przykładowe przypomnienia w Reminder.

samsung galaxy a56 5g aktualizacja one ui 8 0 android 16 changelog szczegóły aktualizacji
Aktualizacja do One UI 8.0 (Android 16) dla smartfona Samsung Galaxy A56 5G (screen: Wojciech I.)

