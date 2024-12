Okazyjne zakupy w mBanku startują oficjalnie

mBank ogłosił, że rozszerza swoją usługę „mOkazje zakupy”. Łącznie z tej opcji wkrótce będzie mogło skorzystać grono 3,8 miliona klientów. Co oferuje ta platforma e-commerce?

„mOkazje zakupy” startuje oficjalnie

W czerwcu 2024 roku Morele.net oraz mBank nawiązały współpracę, dzięki której udało się stworzyć wygodną platformę zakupową bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku o nazwie „mOkazje zakupy”. Początkowo z nowego e-commerce mogło skorzystać zaledwie 50 tysięcy klientów w ramach pilotażu. Instytucja finansowa wybrała grono szczęśliwców w oparciu o listę osób często robiących e-zakupy oraz korzystających z mOkazji.

We wrześniu 2024 roku grono użytkowników tej opcji powiększyło się do 500 tysięcy klientów. Teraz bank zapowiada, że już wkrótce udostępni nową sekcję w aplikacji dla 3,8 miliona klientów indywidualnych. Nowość ma pojawić się wraz z aktualizacją, która będzie udostępniania stopniowo aż do świąt.

Niewątpliwą zaletą nowej platformy zakupowej jest szybki i łatwy proces płatności. Dzięki własnym płatnościom „mOkazje zakupy” nie wymagają przekierowania na strony zewnętrznej, a część danych, koniecznych do przeprowadzenia transakcji, jest przekazywana automatycznie.

Platforma zaoferuje ponad 1,5 miliona produktów, należących do około 2 tysięcy kategorii. Dodatkowo, klienci znajdą rekomendacje, promocje i oferty specjalne, obowiązujące w danym dniu, które przygotowywane są w oparciu m.in. o zwyczaje zakupowe. E-commerce mBanku i Morele.net obsłuży też wygodną wyszukiwarkę z opcją filtrowania i sortowania.

Jak przebiegają zakupy w „mOkazje zakupy”?

Część klientów mBanku może już skorzystać z usługi „mOkazje zakupy”. Aby dotrzeć do ofert wystarczy zalogować się do aplikacji bankowej, a następnie z dolnego menu wybrać pierwszą od prawej strony zakładkę o nazwie „Zakupy”. Po kliknięciu użytkownik aplikacji może zapoznawać się z listą dostępnych produktów. Do ofert można także dotrzeć bezpośrednio ze strony głównej, klikając w specjalny widżet. Instytucja zapowiada, że na kolejnych etapach usługi obejmą klientów firmowych, a liczba dostępnych produktów będzie sukcesywnie powiększana.

Zakupy w aplikacji mBanku są bardzo intuicyjne. Jeśli napotkamy interesujący nas produkt wystarczy kliknąć, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem, szacowanym czasem dostawy i jej kosztem, a także ewentualnym zwrotem czy reklamacją. Na stronie produktu znajdziemy też czerwony przycisk „dodaj do koszyka”. Pozostaje więc już wybranie sposobu dostawy oraz opłacenie zamówienia, a także potwierdzenie płatności za pomocą PIN-u lub Face ID.