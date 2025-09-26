piloty TV
Fot. tookapic/Pixabay
TV

Telewizor dla seniora. Prosty, ale nie wybrakowany

Wojciech Kulik·
Telewizor dla seniora. Prosty, ale nie wybrakowany

Osoby starsze nierzadko bywają wykluczone technologicznie. Skomplikowane interfejsy, nadmiar opcji czy zwykłe obawy o to, żeby czegoś nie popsuć – to niektóre z powodów, dla których tak jest. Firma LG postanowiła wyjść temu naprzeciw i zaprojektowała – jak twierdzi – dobry telewizor dla seniora.

LG Easy TV to telewizor dla seniora

Telewizor nazywa się LG Easy TV i – tak jak ta nazwa sugeruje – priorytetem przy jego tworzeniu było uproszczenie wszystkiego, co się da. Koreański producent przygotował nowy ekran główny: z większą czcionką, a zarazem mniejszą liczbą aplikacji i elementów. Całość została zoptymalizowana pod kątem treści, z których faktycznie korzystają seniorzy.

Uproszczono również sekcję ustawień obrazu i dźwięku, z uwzględnieniem trybów ułatwiających odbiór TV, jak chociażby większa jasność czy lepiej słyszalne dialogi. Nie lada ciekawostką jest także możliwość ustawienia przypomnień, na przykład o konieczności zażycia leków (o określonej godzinie na ekranie może pojawiać się stosowny komunikat).

LG Easy TV
LG Easy TV (fot. LG)

Prostszy pilot do pomocy

W przypadku telewizorów poważnym utrudnieniem dla seniorów mogą być także skomplikowane, zawierające zbyt wiele przycisków piloty. W zestawie z LG Easy TV użytkownicy otrzymają uproszczony pilot, wyłącznie z podstawowymi przyciskami, na których znaki są w dodatku nieco większe.

Na pilocie pojawił się także dodatkowy przycisk (POMOC), umożliwiający zarówno rozwiązanie problemu technicznego, jak i skontaktowanie się z bliskimi. Dla części osób zaskoczeniem może okazać się drugi dodatkowy przycisk (AI). Służy bowiem do aktywacji sztucznej inteligencji. LG przekonuje jednak, że wyszukiwanie głosowe może się doskonale sprawdzić w przypadku starszych użytkowników.

LG Easy TV
LG Easy TV (fot. LG)

A bazą jest tu całkiem niezły TV

Co ważne, podstawą dla LG Easy TV jest całkiem niezły telewizor LG QNED Evo QNED85A, więc w żadnym razie nie mówimy o żadnym badziewiu, a często – niestety! – sprzęt dla seniorów jest traktowany właśnie w ten sposób.

Tym razem użytkownicy mogą liczyć na niezłe kolory i wysoki kontrast, zapewniany przez technologię Mini LED (chociaż szkoda, że tylko w wersji krawędziowej), obraz w rozdzielczości 4K, odświeżanie 60 Hz lub 144 Hz (w zależności od rozmiaru), a do tego jeszcze funkcjonalny system Smart TV i przyzwoite głośniki stereo.

Jedyną przeszkodą może okazać się cena. Wariant o przekątnej 65 cali został wyceniony na 2769000 wonów, co po obecnym kursie przekłada się na blisko 7200 złotych. Póki co można go kupić wyłącznie w Korei Południowej, ale w planach jest puszczenie tego telewizora w świat.

