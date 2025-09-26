Telewizor dla seniora. Prosty, ale nie wybrakowany

Osoby starsze nierzadko bywają wykluczone technologicznie. Skomplikowane interfejsy, nadmiar opcji czy zwykłe obawy o to, żeby czegoś nie popsuć – to niektóre z powodów, dla których tak jest. Firma LG postanowiła wyjść temu naprzeciw i zaprojektowała – jak twierdzi – dobry telewizor dla seniora.

LG Easy TV to telewizor dla seniora

Telewizor nazywa się LG Easy TV i – tak jak ta nazwa sugeruje – priorytetem przy jego tworzeniu było uproszczenie wszystkiego, co się da. Koreański producent przygotował nowy ekran główny: z większą czcionką, a zarazem mniejszą liczbą aplikacji i elementów. Całość została zoptymalizowana pod kątem treści, z których faktycznie korzystają seniorzy.

Uproszczono również sekcję ustawień obrazu i dźwięku, z uwzględnieniem trybów ułatwiających odbiór TV, jak chociażby większa jasność czy lepiej słyszalne dialogi. Nie lada ciekawostką jest także możliwość ustawienia przypomnień, na przykład o konieczności zażycia leków (o określonej godzinie na ekranie może pojawiać się stosowny komunikat).

LG Easy TV (fot. LG)

Prostszy pilot do pomocy

W przypadku telewizorów poważnym utrudnieniem dla seniorów mogą być także skomplikowane, zawierające zbyt wiele przycisków piloty. W zestawie z LG Easy TV użytkownicy otrzymają uproszczony pilot, wyłącznie z podstawowymi przyciskami, na których znaki są w dodatku nieco większe.

Na pilocie pojawił się także dodatkowy przycisk (POMOC), umożliwiający zarówno rozwiązanie problemu technicznego, jak i skontaktowanie się z bliskimi. Dla części osób zaskoczeniem może okazać się drugi dodatkowy przycisk (AI). Służy bowiem do aktywacji sztucznej inteligencji. LG przekonuje jednak, że wyszukiwanie głosowe może się doskonale sprawdzić w przypadku starszych użytkowników.

LG Easy TV (fot. LG)

A bazą jest tu całkiem niezły TV

Co ważne, podstawą dla LG Easy TV jest całkiem niezły telewizor LG QNED Evo QNED85A, więc w żadnym razie nie mówimy o żadnym badziewiu, a często – niestety! – sprzęt dla seniorów jest traktowany właśnie w ten sposób.

Tym razem użytkownicy mogą liczyć na niezłe kolory i wysoki kontrast, zapewniany przez technologię Mini LED (chociaż szkoda, że tylko w wersji krawędziowej), obraz w rozdzielczości 4K, odświeżanie 60 Hz lub 144 Hz (w zależności od rozmiaru), a do tego jeszcze funkcjonalny system Smart TV i przyzwoite głośniki stereo.

Jedyną przeszkodą może okazać się cena. Wariant o przekątnej 65 cali został wyceniony na 2769000 wonów, co po obecnym kursie przekłada się na blisko 7200 złotych. Póki co można go kupić wyłącznie w Korei Południowej, ale w planach jest puszczenie tego telewizora w świat.