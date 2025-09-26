Orlen pozbędzie się Orlen Paczki. Ta firma przejmie automaty paczkowe

Temat zmiany właściciela usługi Orlen Paczka pojawia się w przestrzeni publicznej od dawna, jednak aż do dziś nie było żadnych konkretów odnośnie jej przyszłości. Oficjalnie poinformowano, co ją czeka i kto stanie się jej nowym właścicielem.

Orlen Paczka zmieni właściciela

Orlen Paczka to liczący się gracz na polskim rynku usług dostawy przesyłek. Aktualnie w ramach jej sieci funkcjonuje około 7000 automatów paczkowych, ale do końca 2025 roku liczba maszyn sygnowanych marką Orlenu ma zwiększyć się do blisko 8000 tysięcy.

Mimo to jest ona „kulą u nogi” państwowego giganta, którego główna działalność jest skupiona wokół całkowicie innego rynku. Już w 2024 roku pojawiły się sygnały, że Orlen Paczka może zmienić właściciela. W kolejnych miesiącach powtórzono to kilka razy, natomiast dziś Orlen opublikował oficjalną informację, dotyczącą jej przyszłości.

Automat paczkowy Orlen Paczka (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Orlen podpisał bowiem porozumienie z Pocztą Polską, które wyznacza ramy strategicznej współpracy w sektorze usług kurierskich. Według jego założeń Poczta Polska obejmie najpierw mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Następnie do majątku tej ostatniej trafią automaty paczkowe Poczty Polskiej.

Zawarte porozumienie zakłada, że finalnie Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki i stać się jej nowym, jedynym właścicielem.

Dlaczego Orlen pozbywa się Orlen Paczki i dlaczego przejmie ją akurat Poczta Polska?

Jak zapewnia Orlen, połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom, zarówno indywidualnym, jak i biznesowym.

Dzięki niemu będą bowiem mieli do dyspozycji (docelowo) ponad 30 tysięcy punktów odbioru. Aktualnie, oprócz wspomnianych już 7000 automatów paczkowych, Orlen oferuje kolejne 7 tysięcy punktów odbioru. Z kolei Poczta Polska ma ponad 20 tysięcy punktów, w tym placówki pocztowe, automaty paczkowe i różne sieci sklepów (m.in. Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek i Duży Ben).

Automat paczkowy Pocztex (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Orlen jest przekonany, że wspólna oferta będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi operatorami w kraju, nie tylko dzięki skali, ale także dzięki zaufaniu, jakie obie marki budują wśród Polaków od lat.