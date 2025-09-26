Automat paczkowy orlen paczka
Orlen pozbędzie się Orlen Paczki. Ta firma przejmie automaty paczkowe

Orlen pozbędzie się Orlen Paczki. Ta firma przejmie automaty paczkowe

Temat zmiany właściciela usługi Orlen Paczka pojawia się w przestrzeni publicznej od dawna, jednak aż do dziś nie było żadnych konkretów odnośnie jej przyszłości. Oficjalnie poinformowano, co ją czeka i kto stanie się jej nowym właścicielem.

Orlen Paczka zmieni właściciela

Orlen Paczka to liczący się gracz na polskim rynku usług dostawy przesyłek. Aktualnie w ramach jej sieci funkcjonuje około 7000 automatów paczkowych, ale do końca 2025 roku liczba maszyn sygnowanych marką Orlenu ma zwiększyć się do blisko 8000 tysięcy.

Mimo to jest ona „kulą u nogi” państwowego giganta, którego główna działalność jest skupiona wokół całkowicie innego rynku. Już w 2024 roku pojawiły się sygnały, że Orlen Paczka może zmienić właściciela. W kolejnych miesiącach powtórzono to kilka razy, natomiast dziś Orlen opublikował oficjalną informację, dotyczącą jej przyszłości.

automat paczkowy dpd pickup orlen paczka fot. tabletowo.pl
Automat paczkowy Orlen Paczka (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Orlen podpisał bowiem porozumienie z Pocztą Polską, które wyznacza ramy strategicznej współpracy w sektorze usług kurierskich. Według jego założeń Poczta Polska obejmie najpierw mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Następnie do majątku tej ostatniej trafią automaty paczkowe Poczty Polskiej.

Zawarte porozumienie zakłada, że finalnie Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki i stać się jej nowym, jedynym właścicielem.

Dlaczego Orlen pozbywa się Orlen Paczki i dlaczego przejmie ją akurat Poczta Polska?

Jak zapewnia Orlen, połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom, zarówno indywidualnym, jak i biznesowym.

Dzięki niemu będą bowiem mieli do dyspozycji (docelowo) ponad 30 tysięcy punktów odbioru. Aktualnie, oprócz wspomnianych już 7000 automatów paczkowych, Orlen oferuje kolejne 7 tysięcy punktów odbioru. Z kolei Poczta Polska ma ponad 20 tysięcy punktów, w tym placówki pocztowe, automaty paczkowe i różne sieci sklepów (m.in. Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek i Duży Ben).

automat paczkowy poczta polska pocztex automat
Automat paczkowy Pocztex (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Orlen jest przekonany, że wspólna oferta będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi operatorami w kraju, nie tylko dzięki skali, ale także dzięki zaufaniu, jakie obie marki budują wśród Polaków od lat.

