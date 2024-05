mBank wprowadza nowości do aplikacji. Odświeżony Menedżer finansów pomoże lepiej zarządzać budżetem

Mobilna aplikacja mBanku nie tylko wspiera w codziennych wydatkach, ale również pomaga w zarządzaniu finansami na przestrzeni czasu i planowaniu większych inwestycji. Jednym z wbudowanych narzędzi wspomagających ten proces jest Menedżer finansów, który zyskał odświeżoną formę.

Menedżer finansów wspomaga zarządzanie środkami

mBank to jedna z instytucji finansowych, która mocno rozwinęła swoją aplikację mobilną, działającą na urządzeniach z iOS oraz z Androidem. Dostępny dla klientów system pozwala nie tylko monitorować wpływy i wydatki, ale również wydajnie zarządzać swoim budżetem.

Jednym z popularnych narzędzi, które ułatwiają użytkownikom kontrolowanie zasobów, jest Menedżer finansów. Obecnie używa go już 1,5 miliona osób. Jest to prawie połowa aktywnych użytkowników aplikacji mBanku. Narzędzie trafiło w ręce klientów przed dwoma laty, a jego głównym zadaniem jest monitorowanie wpływów pieniędzy na konto oraz wydatków. Dodatkowo, każdy przepływ gotówki może zostać przyporządkowany do odpowiedniej kategorii i porównany na przestrzeni czasu.

Dotychczas znany Menedżer finansów znacząco ułatwiał zarządzanie budżetem, aby wszelkie decyzje mogły być podejmowane w sposób rozsądny. Narzędzie mogło zostać dostosowane do danego użytkownika za pomocą osobistych personalizacji. Dzięki tej możliwości klienci zdołali stworzyć aż 7 tysięcy nowych kategorii.

mBank odświeża Menedżera finansów w aplikacji mobilnej

Menedżer finansów został teraz odświeżony. Aktualizacja do wersji 3.75 i wyższych udostępnia rozwinięte narzędzie, cechujące się bardziej przejrzystym i wygodnym podglądem. Zmiany wprowadzono m.in. w sekcji „podsumowanie – mój majątek”, obecnej na ekranie głównym. mBank wdrożył wykresy procentowe, które jeszcze bardziej uproszczą klientowi przeprowadzenie analizy środków. Użytkownik może indywidualnie wybrać sposób wyświetlania składowych majątku spośród listy lub kafelków.

Aplikacja pozwoli teraz łatwiej sprawdzić szczegóły na temat przeprowadzonych operacji. W poprzedniej wersji klient, aby zapoznać się z konkretami o danej transakcji, był zmuszony do opuszczenia Menedżera finansów i przejścia do sekcji dotyczącej płatności. Teraz natomiast jest to możliwe bezpośrednio z poziomu narzędzia i opiera się wyłącznie o kliknięcie wybranej transakcji.

Bank zapowiada, że to jeszcze nie koniec rozwoju aplikacji mobilnej. W planach pojawiają się już kolejne funkcje, a wśród nich miałyby znaleźć się m.in. opcje dbania o „poduszkę finansową” czy forma motywowania do oszczędzania pieniędzy na czas emerytury.