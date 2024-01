Xiaomi doda do smartfonów z klapką coś, czego jeszcze nie miały

Xiaomi w 2024 roku dogoni wreszcie rywali takich jak OPPO, Motorola czy Samsung i w końcu zaoferuje składany smartfon z poziomym zawiasem. Okazuje się jednak, że Chińczycy nie tylko zrównają się z konkurencją, ale też wyprzedzą innych producentów we wprowadzeniu pewnej wyjątkowej funkcji w składakach z klapką.

Xiaomi dotrzyma tempa

Trzeba przyznać, że na polu składanych smartfonów z klapką Xiaomi wystartuje nieco spóźnione. Choć w ciągu ostatnich kilku lat firma zdążyła opatentować tego typu konstrukcje, na rynku póki co pojawiło się od niej okrągłe zero telefonów z poziomym zawiasem. W tym czasie Samsung zaczął powoli dominować w segmencie wraz z modelami z serii Galaxy Z Flip, a jest też przecież konkurencja w postaci Motoroli razr, OPPO Find N Flip czy Huawei Pocket.

Póki co, Xiaomi próbowało swych sił wyłącznie z „tabletosmartfonami”. Na zdjęciu model Mix Fold 3 (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

We wrześniu 2023 roku pojawiło się światełko w tunelu – chińska baza IMEI zdradziła, że Xiaomi Mix Flip powstaje. Numeracja co prawda sugerowała, że urządzenie mogło zostać zaprezentowane w listopadzie 2023 roku, ale jak widać, tak się nie stało. Nie ma co się smucić – ważne, że Chińczycy zbliżają się do pokazaniu światu składanego telefonu z klapką.

Pierwszy taki smartfon z klapką

Źródłem zakulisowych informacji ponownie jest ojczyzna Xiaomi. Tam, na listach chińskiego ministerstwa przemysłu i IT pojawiło się znane już z poprzednich wieści oznaczenie 2311BPN23C powiązanie z Mix Flipem. Nas bardziej od daty wysłania wniosku przez producenta interesuje lista certyfikatów. Na niej, oprócz wskazania wsparcia dla 5G czy obecności systemu Android pojawił się fragment sugerujący, że składany smartfon będzie obsługiwał łączność satelitarną. Wpis w bazie zauważył serwis MySmartPrice.

Rysunek sugerujący kształ Xiaomi Mix Flip (źródło: GSMChina)

Tym samym Mix Flip byłby pierwszym składanym smartfonem z klapką z modułem satelitarnym. Najprawdopodobniej będzie to funkcja działająca wyłącznie na chińskich satelitach, tak jak w przypadku innych składaków pokroju Huawei Mate X3 czy Mate Xs 2. Palmy pierwszeństwa we wprowadzeniu takiego rozwiązania w tego typu konstrukcjach nikt już by Xiaomi nie odebrał.

Pozostałe elementy specyfikacji smartfona pozostają póki co tajemnicą. Niektóre źródła wspominają o chipsecie Snapdragon 8 Gen 2. Grafika z września 2023 roku sugeruje natomiast obecność trzech aparatów z tyłu. Najprawdopodobniej byłaby to kombinacja obiektywów: głównego + ultraszerokokątnego + teleobiektywu. Kolejne szczegóły dotyczące Xiaomi Mix Flip powinny pojawić się w najbliższych miesiącach, a sam smartfon ma zostać zaprezentowany w pierwszej połowie 2024 roku.