Te sklepy dopłacą Ci, żebyś kupił(a) iPhone’a, ale jest warunek

Dla niektórych iPhone’y są (za) drogie, podczas gdy inni zauważyli, że najlepsze smartfony z Androidem już im dorównały cenami. iSpot i Cortland – autoryzowani dystrybutorzy urządzeń Apple – przygotowali promocję, która ma sprawić, że kupienie iTelefonu będzie dla Was mniej kosztowne.

Dodatkowy rabat na iPhone’y w iSpot i Cortland

Zasady nowej promocji są proste – przynosicie swój obecny smartfon, oddajecie go i kupujecie nowego iPhone’a taniej. Oczywiście możecie oddać również sprzęt, który zalega w Waszej szufladzie, ale oczywiście za nowszy model dostaniecie więcej pieniędzy i finalnie zapłacicie za nowy iTelefon mniej. Co ważne: iSpot i Cortland przyjmą od Was zarówno smartfony Apple, jak i te z Androidem. I wcale nie jest powiedziane, że za te pierwsze dostaniecie więcej.

Na tym jednak nie koniec promocji, gdyż oprócz tego, że iSpot i Cortland odkupą od Was używany telefon, to jeszcze dorzucą bonus, który dodatkowo obniży cenę nowego modelu z jabłuszkiem na obudowie. Jest jednak warunek: aby go zyskać, należy wybrać smartfon z serii iPhone 15 lub 14, gdyż tylko te kwalifikują się do tej promocji.

Jeżeli zdecydujecie się na „Piętnastkę”, otrzymacie od iSpot lub Cortland bonus w wysokości 548 złotych, bez względu na to, czy odsprzedacie im smartfon z iOS, czy z Androidem (minimalnie dostaniecie za niego 220 złotych). Jeśli natomiast postanowicie kupić „Czternastkę”, wówczas bonus wyniesie 268 złotych. Tutaj także nie ma znaczenia, jaki telefon oddacie w rozliczeniu.

7.7 Ocena 7.4 Ocena 7.7 Ocena 7.5 Ocena

Przykładowe wyceny w ramach promocji

iSpot postanowił na konkretnych przykładać pokazać, ile można zaoszczędzić:

oddając w pełni sprawnego i kompletnego iPhone’a 12 128 GB możecie dostać za niego 918 złotych oraz od 268 do 548 złotych bonusu – w zależności od tego, czy kupicie „Czternastkę”, czy „Piętnastkę”; łącznie rabat na nowy iTelefon wyniesie więc od 1186 do 1466 złotych,

zostawiając w rozliczeniu w pełni sprawnego i kompletnego Samsunga Galaxy S22 5G 128 GB możecie otrzymać 870 złotych i od 268 do 548 złotych bonusu, czyli razem zyskacie od 1138 do 1418 złotych.

Przykładowa wycena w przypadku oddania smartfona Apple i kupienia modelu z serii 15 (fot. Tabletowo.pl)

Promocja obowiązuje do 30 marca 2024 roku we wszystkich 34 sklepach stacjonarnych iSpot w 16 miastach w Polsce – ich pełną listę wraz z adresami znajdziecie w załączonych poniżej regulaminach. Skorzystacie z niej również w 13 sklepach sieci Cortland na terenie Polski, gdyż iSpot przejął Cortland w 2023 roku. Na stronie Cortland dostępne jest narzędzie do wyceny urządzeń Apple.

Regulamin promocji „iPhone 15. Wymiana. Styczeń 2024” (PDF)

Regulamin promocji „iPhone 15. Wymiana. Android. Styczeń 2024” (PDF)

Regulamin promocji „iPhone 14. Wymiana. Styczeń 2024” (PDF)

Regulamin promocji „iPhone 14. Wymiana. Android. Styczeń 2024” (PDF)