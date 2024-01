Player udostępnił aż 15 nowych kanałów. I to za darmo

TVN Warner Bros. Discovery poinformował o udostępnieniu aż 15 nowych kanałów nowej generacji na platformie Player. Co najważniejsze: można je oglądać za darmo.

Do tej pory zalogowani użytkownicy mogli oglądać bezpłatnie na Playerze tylko kilka kanałów, w tym TVN i TVN 7. Pozostałe były dostępne w ramach płatnych pakietów w różnych cenach (od 20 złotych). Dziś jednak udostępniono aż 15 nowych kanałów, które można oglądać bez dodatkowych opłat.

TVN Warner Bros. Discovery dostarcza je w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television), która zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach. To kanały nowej generacji, nadawane przez internet z ramówką złożoną z popularnych treści.

TVN Warner Bros. Discovery informuje, że nowe kanały FAST mogą być udostępniane i rozwijane dzięki reklamom podmienianym w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion).

Kanały FAST to nowoczesne rozwiązanie, które dostarcza reklamodawcom nie tylko zaawansowane narzędzia do precyzyjnego targetowania swoich przekazów w technologii DAI, ale także gwarantuje wysoką jakość komunikacji. To innowacyjne podejście do reklamy telewizyjnej w środowisku online, które pozwala na skuteczniejsze docieranie do odbiorców i zwiększa efektywność działań reklamowych.

Dorota Żurkowska, Group Senior Vice President – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce