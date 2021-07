Xiaomi też będzie mieć smartfon z klapką

Składane smartfony to w tej chwili coś więcej niż tylko ciekawostka. Samsung zaprezentował już dwie generacje Galaxy Folda i Galaxy Z Flipa, Motorola reaktywowała serię Razr, a Huawei pokazał dwie generacje modelu Mate X. W gronie producentów mających już za sobą premierę „składaka” jest także Xiaomi, które swoim modelem Mi MIX Fold postawił pierwszy krok w tym segmencie. Wygląda jednak na to, że chińska firma dopiero się rozkręca – poznaliśmy patent na smartfon Xiaomi z klapką.

Xiaomi ze swoim Z Flipem

Jak donosi serwis 91mobiles, Xiaomi pracuje nad kolejnym składanym smartfonem. Tym razem ma to być urządzenie podobne do Samsunga Galaxy Z Flip czy Motoroli Razr – będzie to zatem smartfon z klapką. Potwierdzeniem trwających już prac są patenty, które zostały złożone przez firmę jakiś czas temu, a które teraz ujrzały światło dzienne.

Chińska firma złożyła do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej patent, który oprócz opisów, zawiera też szkice nowego projektu. Urządzenie o wydłużonej formie smartfona będzie składało się w połowie i w efekcie będzie przypominało – popularne niegdyś – telefony z klapką.

W tego typu projekcie trudno być oryginalnym, w związku z tym trudno nie doszukiwać się nawiązania do innych producentów. Wygląda na to, że Xiaomi będzie się mocno wzorować na pierwszej generacji Galaxy Z Flip, który był zdecydowanie lepiej przyjęty od propozycji Motoroli.

Zewnętrzna część urządzenia będzie mieć poziomo ulokowany moduł podwójnego aparatu z diodą doświetlającą, obok którego znajdzie się dodatkowy, niewielki, zewnętrzny wyświetlacz. Niewykluczone, że będzie to taki sam mini-ekran, jak ten, który znalazł się na tyle modelu Mi 11 Ultra.

Według patentu nowy smartfon Xiaomi ma specjalne zawiasy, które sprawiłyby, że urządzenie można byłoby składać, rozkładać i ustawiać jak laptopa w celu poprawy komfortu pracy i wielozadaniowości. Oczywiście, aby tak było, w parze ze sprzętem musi iść dostosowane do multitaskingu oprogramowanie, które w sposób wygodny i produktywny pozwoli pracować w takim ułożeniu.

Na prawej krawędzi znalazły się przyciski regulacji głośności i włącznik, a na dole znajdują się maskownica głośnika, port USB typu C, mikrofon i tacka karty SIM. Niestety, zabrakło miejsca dla wyjścia audio 3,5 mm.

Rozłożone urządzenie charakteryzuje się dość sporym, o wydłużonych proporcjach ekranem, w którego prawym, górnym narożniku zostało wycięte miejsce na podwójny moduł fotograficzny. Wygląda to dziwnie, szczególnie, że producenci odchodzą od tego typu rozwiązania – pojedyncze moduły z pomocą oprogramowania radzą sobie nadzwyczaj dobrze. Niewykluczone jednak, że będzie to pojedynczy moduł, obok którego znajdzie się dioda LED.

Premiera nieznana

O tym, że Xiaomi planuje głębsze wejście w rynek składanych smartfonów wiemy nie od dzisiaj. Śmiało możemy więc założyć, że w laboratoriach firmy opracowywane są różne tego typu projekty. Ten, który został dostrzeżony w patencie, wydaje się być czymś więcej, niż tylko prototypem.

Niewykluczone, że właśnie smartfon z klapką będzie kolejnym „składakiem” Xiaomi. Niestety, nie wiadomo kiedy moglibyśmy się takiego urządzenia spodziewać na rynku, ale wiele wskazuje na to, że premiera wcale nie jest odległa.

Oprócz daty premiery, niewiadomą pozostaje też cena urządzenia. Ta zależeć będzie od tego, w jakim segmencie będzie chciało walczyć Xiaomi. Może to być zarówno konkurent flagowych, składanych urządzeń Samsunga, ale również – czego nie można wykluczyć – próba wejścia ze „składakiem” na rynek średniaków.

Xiaomi – nomen omen – ma patent na podbijanie kolejnych segmentów rynku. Niezależnie czy mówimy o sprzęcie tanim czy tym najdroższym, to znajduje on wielu swoich odbiorców. W związku z tym, jestem bardzo ciekawy jak pójdzie Chińczykom tym razem, bowiem Xiaomi Mi MIX Fold nie dość, że nie odniósł spektakularnego sukcesu, to w zasadzie jest urządzeniem, w którym wiele można poprawić.

Xiaomi Mi MIX Fold (źródło: Xiaomi)

Trzymam jednak kciuki – jest szansa na to, że składane smartfony w końcu staną się tak samo popularne jak te klasyczne i przestaną stanowić tylko ciekawostkę.