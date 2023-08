OPPO Find N3 Flip oficjalnie. Zapomnijcie o poprzedniku

Często jest tak, że kolejna generacja danego smartfona nie przynosi znaczących usprawnień względem poprzednika. W przypadku OPPO Find N3 Flip jest inaczej – chociaż nie ma rewolucji, to klienci powinni kupić właśnie ten model zamiast Find N2 Flip.

OPPO Find N3 Flip to świetnie wyposażony składany smartfon

Pod względem designu Find N3 Flip nie różni się drastycznie od OPPO Find N2 Flip, ale nie jest też kropka w kropkę taki sam. Nietrudno zauważyć, że zmienił się aparat zewnętrzny – zamiast dwóch są teraz trzy, na dodatek z logo Hasselblad, co wskazuje, że użytkownicy mają prawo wymagać więcej niż od poprzednika. Szczególnie że ich parametry są naprawdę imponujące, bowiem główny aparat ma 50 Mpix (f/1.8) i OIS, a do tego są jeszcze 48 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 114° i 32 Mpix (f/2.0) teleobiektyw portretowy z autofokusem i 2x zoomem optycznym.

Find N3 Flip (źródło: OPPO)

Warto tutaj wspomnieć, że podgląd kadru można wyświetlać również na zewnętrznym ekranie (3,26″, OLED, 60 Hz), zatem fotografowana osoba będzie widziała, jak wygląda w obiektywie – bez względu na to, czy robi zdjęcie sama, czy wykonuje je ktoś inny. A skoro już o nim mowa, to warto przy okazji wspomnieć, że umożliwia on m.in. przeglądanie aplikacji społecznościowych i odpowiadanie na przychodzące wiadomości za pomocą emoji, szablonów i funkcji przetwarzania mowy na tekst (niestety wciąż nie ma możliwości skorzystania z klawiatury).

Find N3 Flip to zdecydowanie smartfon dla osób, które lubią ładne rzeczy i robią dużo zdjęć, w tych (auto)portretów. OPPO przyłożyło się jednak nie tylko do tych dwóch aspektów – innych również nie potraktowało po macoszemu. Właściciele tego modelu nie powinni też narzekać na wydajność, ponieważ producent zastosował w nim flagowy procesor MediaTek Dimensity 9200 3,05 GHz wraz z kośćmi RAM LPDDR5X (12 GB) i pamięcią flash typu UFS 4.0 (od 256 do 512 GB; brak obsługi kart microSD, ale jest wsparcie dla USB OTG).

Wypada również wspomnieć co nieco o wewnętrznym wyświetlaczu. W OPPO Find N3 Flip umieszczono 6,8-calowy AMOLED o rozdzielczości 2520×1080 pikseli (403 ppi), który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz i osiąga jasność do 1600 nitów. W jego górnej części, w okrągłym otworze, umieszczono 32 Mpix (f/2.4) aparat z obiektywem o kącie widzenia 90°. Producent deklaruje, że zawias w OPPO Find N3 Flip wytrzyma 600000 złożeń.

Find N3 Flip (źródło: OPPO)

Rozłożony smartfon ma wymiary 166,4×75,8×7,79 mm, natomiast złożony 85,5×75,8×16,45 mm, a jego waga wynosi 198 gramów. Find N3 Flip fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.2, a energię dostarczy mu akumulator o pojemności 4300 mAh, który można ładować (tylko) przewodowo z mocą 44 W.

Cena OPPO Find N3 Flip

Smartfon w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach w cenie 6799 juanów (równowartość ~3850 złotych) za wersję 12/256 GB i 7599 juanów (~4310 złotych) za wariant 12/512 GB. Mówi się, że OPPO Find N3 Flip zadebiutuje na rynku międzynarodowym już we wrześniu 2023 roku, ale nie powinniście liczyć na podobnie atrakcyjne ceny w Europie. Dla przypomnienia, OPPO Find N2 Flip kosztował w Polsce na start 4999 złotych za konfigurację 8/256 GB (w Chinach 5999 juanów).