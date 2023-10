Składany smartfon Xiaomi w Polsce? Jest na to szansa

Zakulisowe informacje to najlepszy sposób, aby rozpalić nadzieje tych, którzy lubią znać przyszłość szybciej od innych. Niewykluczone, że po lekturze tego tekstu zaczniecie wyczekiwać premiery kolejnego składanego smartfona Xiaomi.

Składany smartfon Xiaomi – do czterech razy sztuka?

Nasz chiński ulubieniec wbrew pozorom ma już co nieco doświadczenia w projektowaniu składanych smartfonów. Pierwszy Mi MIX Fold zadebiutował w 2021 roku, jednak nigdy nie dane było dane nam sprawdzić tego urządzenia w europejskich warunkach – zarówno debiutanta, jak i drugą czy trzecią generację urządzenia mogli bez problemu kupić wyłącznie mieszkańcy Chin.

Model MIX Fold 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Xiaomi MIX Fold 3 zadebiutował w sierpniu 2023 roku. Zapewne w dniu premiery urządzenia zespół odpowiedzialny za składane smartfony po celebracji wrócił do opracowywania następcy „Trójki”. Póki co nie wyciekły żadne zdjęcia prototypów czy sugestie specyfikacji – zamiast tego pojawiły się… numery.

Magia liczb

W bazie danych GSMA IMEI pojawiły się dwa numery „zaklepane” przez Xiaomi: 2405CPX3DC oraz 2405CPX3DG. Serwis GSMChina, który jako jeden z pierwszych zauważył nowe wpisy, wysnuł teorię, że może chodzić o nową generację składanych smartfonów. Czy jest to możliwe?

Poniekąd tak. Xiaomi MIX Fold 3 znany był pod nazwą modelu 2308CPXD0C. Kilka znaków zatem się zgadza, więc coś faktycznie może być na rzeczy. Ciekawsze jest jednak to, co się dzieje na początku i na końcu ciągu liczb. 2308 można interpretować jako sierpień 2023 roku – czyli moment, w którym zadebiutował MIX Fold 3. Gdyby iść tym tropem, to 2405 oznaczałoby, że nowe składane smartfony zobaczymy już za 7 miesięcy – w maju 2024 roku.

Najwięcej nadziei rozpala jednak literka „G” znajdująca się na końcu. Niewykluczone bowiem, że „C” oznaczało dotychczas urządzenia przeznaczone na rynek chiński. Tymczasem 7 litera alfabetu łacińskiego sugeruje, że kolejny składany smartfon Xiaomi będzie sprzętem dostępnym globalnie. A skoro globalnie, to możliwy jest jego oficjalny debiut w kraju nad Wisłą.

Choć powyższe analizy numerów modeli to póki co jedynie poszlaki, a nie twarde dowody, to wierzę, że Xiaomi faktycznie będzie chciało pojawić się na pozostałych kontynentach ze składanymi smartfonami w przyszłym roku. Kolejne generacje Galaxy Z Fold czy Huawei Mate X pokazują, że to nie chwilowa moda, a realna alternatywa dla poszukujących połączenia smartfona i małego tabletu. Decyzja BBK Electronics, aby OPPO Find N3 pozostał w Azji, a OnePlus Open próbował zawojować resztę świata również mogła zachęcić lubianego w Polsce producenta do wyjścia poza Chiny. No i nie zapominajmy że Xiaomi pracuje również nad konkurencją dla urządzeń „z klapką”.

Biorąc pod uwagę nadchodzącą premierę „Czternastek”, wszystko wskazuje na to, że rok 2024, który w kalendarzu Chin będzie należeć do Drewnianego Smoka, może być bardzo ciekawym okresem nie tylko dla Xiaomi, ale również dla nas, fanów smartfonów i ciekawej elektroniki.