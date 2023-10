Jaka jest najważniejsza platforma social media w Polsce?

Rynek sieci społecznościowych ulega ciągłym przemianom. Kto by jeszcze kilka lat temu pomyślał, że TikTok będzie kiedyś tak popularny jak teraz? Jak wygląda więc aktualny krajobraz social media w Polsce?

Social media w Polsce to Facebook i długo, długo nic

Portal wirtualnemedia.pl opracował badanie wykonane we wrześniu 2023 roku przez Mediapanel, dotyczące sposobu korzystania z sieci społecznościowych przez polskich internautów. Wynika z niego, że platforma zarządzana przez konsorcjum Meta jest ulubionym miejscem w sieci dla wielu z nas.

Zgodnie z interpretacją zebranych danych, najpopularniejszym portalem społecznościowym na początku roku szkolnego był Facebook. A przynajmniej – właśnie ten serwis miał najwięcej realnych użytkowników: ponad 24 miliony. Zasięg szacowany jest w tym wypadku na 83,27%, co jest wręcz kolosalnym wynikiem.

Na drugiej lokacie w Polsce znajduje się Instagram, z bazą użytkowników liczącą prawie 14,5 mln. Przekłada się to na zasięg w okolicach 49%.

Podium zamyka TikTok, którego liczba użytkowników w Polsce określana jest na 12,5 mln. W tym wypadku zasięg określany jest na ponad 42%. Dalej mamy Twittera (8,7 mln użytkowników), Pinteresta (ponad 6 mln użytkowników) czy Snapchata (z 5,5 mln użytkowników).

Właściwie każda z tych platform odnotowała wzrost liczby realnych użytkowników w porównaniu z poprzednim miesiącem tego roku. Interesujący jest jednak inny detal badania.

Na TikToku siedzimy dłużej

O ile Facebook i Instagram, należące do Mety mogą pochwalić się przytłaczającym zasięgiem, to nie te aplikacje są najbardziej zajmujące. Na przeglądanie Facebooka poświęcamy średnio 16 godzin w miesiącu, ale to TikTok zabiera nam najwięcej czasu.

Szybki rzut okiem na statystyki ujawnia, że użytkownicy TikToka w Polsce zwykle scrollują ekrany smartfonów przez 22,5 godziny miesięcznie. To sporo więcej od Facebooka!

7.4 Ocena

TikTok już wcześniej wyprzedzał aplikacje Mety pod kątem zaangażowania użytkowników i przyciągając ich na dłużej. Tendencja ta na pewno będzie się cementować, choć Facebook bardzo stara się nadganiać straty i inwestować w rozwój platformy pod kątem wideo – czyli rzeczy, która jest siłą TikToka.

Czy wyniki badań pokrywają się z Waszym sposobem korzystania z sieci społecznościowych i osobistymi spostrzeżeniami?