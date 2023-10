Ten nowy tablet kosztuje mniej niż 400 złotych

Na rynku nie brakuje zarówno bardzo drogich, jak i bardzo tanich tabletów. Nowy Alldocube iPlay 50 mini Lite zalicza się do tych ostatnich, ponieważ można go kupić już za mniej niż 400 złotych. Co oferuje w tej kwocie?

Co oferuje nowy tablet Alldocube iPlay 50 mini Lite?

Z uwagi na niską cenę specyfikacja tego urządzenia jest dość skromna, aczkolwiek z informacji przekazanych przez producenta wynika, że Alldocube iPlay 50 mini Lite został stworzony przede wszystkim do konsumowania multimediów – oglądania wideo. Świadczy o tym fakt, że zapewnia on wsparcie dla Widevine L1, a do tego wyposażono go w głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Alldocube iPlay 50 mini Lite (źródło: Alldocube)

Widać jednak, że mamy tu do czynienia z budżetową propozycją, gdyż 8-calowy ekran IPS, który ma umożliwić m.in. oglądanie filmów i seriali, cechuje się niską rozdzielczością 1280×800 pikseli. Ponadto na górze i dole jest bardzo szeroka ramka, aczkolwiek jednocześnie zagwarantuje ona pewny chwyt w pozycji horyzontalnej (czyli podczas oglądania wideo), więc niekoniecznie trzeba to uznać za wadę.

Producent zapewnia również o „niezawodnej wydajności”, którą mają zagwarantować procesor Allwinner A523 2,0 GHz (8x Cortex-A55) wraz z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Obie pamięci można rozszerzyć – pierwszą o 4 GB, natomiast drugą o nawet 512 GB za pomocą karty microSD. Tablet nie obsługuje natomiast kart SIM – łączność bezprzewodową obsłużą WiFi 2,4 i 5 GHz oraz Bluetooth 5.0.

Alldocube iPlay 50 mini Lite (źródło: Alldocube)

Warto jeszcze dodać, że Alldocube iPlay 50 mini Lite oferuje też aparat o rozdzielczości 5 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle. Tablet fabrycznie ma wgrany system operacyjny Android 13, natomiast energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 4000 mAh (do jego ładowania posłuży port USB-C). Całe urządzenie ma wymiary 211x126x9,6 mm i waży 322 gramy.

Cena tabletu Alldocube iPlay 50 mini Lite

Tablet Alldocube iPlay 50 Mini Lite można już zamówić w przedsprzedaży na platformie Banggood za 377,96 złotych (dla nowych klientów przygotowano kupon rabatowy o wartości 16,80 złotych) oraz na AliExpress za 414,41 złotych (po odebraniu kuponu zniżkowego na kwotę 129,58 złotych).

Przy okazji warto wspomnieć, że za niecałe 500 złotych można kupić podobny tablet Alldocube iPlay 50 Mini, ale z ekranem o wyższej rozdzielczości (8,4″) oraz modemem 4G LTE i GPS, jednak bez głośników stereo.