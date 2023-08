Nowy składany smartfon Xiaomi. Chińczycy się postarali!

W Chinach odbyła się ważna dla Xiaomi konferencja. Dzięki niej poznaliśmy najnowszy składany smartfon firmy: MIX Fold 3. Jego zadaniem jest deptać po piętach takim smartfonom jak Galaxy Z Fold 5.

Wytrzymały składak

Xiaomi nie zamierza spokojnie patrzeć, jak rynek zdobywają składane smartfony Samsunga. Oczekiwania względem konkurencyjnych urządzeń są wysokie, ale Chińczycy nie planowali iść na łatwiznę. Dzięki temu powstało urządzenie, które z dumą może ustawić się w szeregu tegorocznych składanych flagowców.

MIX Fold 3 jest smukłym sprzętem – jak na składańca. Można wybierać spośród dwóch opcji tylnej obudowy: z włókna kompozytowego lub szkła. Pierwsza opcja ma grubość 10,86 mm po złożeniu i 5,26 mm po rozłożeniu, i waży 255 gramów. Ma też być niezwykle odporna – nawet do 36 razy bardziej niż zwykłe szkło. Szklany model jest minimalnie cięższy (259 gramów), a także grubszy (10,96 mm w stanie złożonym).

Xiaomi jest zdania, że firmie udało się stworzyć niezwykle wytrzymały zawias, który jest stanie dobrze działać nawet przez 500000 cykli otwierania i zamykania. Co ciekawe, nie sprecyzowano, czy zastosowany elastyczny ekran jest równie trwały.

Nowy zawias można ustawić w dowolnej pozycji, więc ekran w smartfonie można rozłożyć pod dowolnym kątem z zakresu 45-135 stopni. To spora zmiana, bo poprzednie generacje nie miały żadnej regulacji: można ich było używać wyłącznie w trybie zamkniętym lub otwartym, nic pomiędzy. Teraz smartfon można odłożyć na półkę z na wpół rozłożonym ekranem i cyknąć sobie fotkę. Praktyczne.

Producent nie pochwalił się żadnym certyfikatem odporności. Brak konkretnej oceny IPxx raczej nie jest zbyt dobrym punktem sprzedażowym, więc nic dziwnego, że w materiałach premierowych nie ma o tym ani słowa.

Jeden składany smartfon, dwa ekrany

Posiadacze MIX 3 Fold będą patrzeć na jeden z dwóch ekranów: zewnętrzny 6,56-calowy OLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz i szkłem Gorilla Glass Victus 2 lub wewnętrzny 8,03-calowy LTPO OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2160 x 1916 pikseli.

Aparat do selfie robi zdjęcia przy pomocy matrycy 20 Mpix. Prawdziwe „cuda” dzieją się jednak w głównej sekcji foto. Mamy tam aż cztery sensory, z czego dwa po 10 Mpix i oba są połączone z teleobiektywami (z przybliżeniem 3.2x oraz 5x). Główny czujnik to 50 Mpix Sony IMX800 z optyczną stabilizacją obrazu, a wspiera go ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 125 stopni, zespolony z matrycą 12 Mpix.

W środku działa najmocniejszy procesor mobilny Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 2, który odpowiada za zgodną współpracę pozostałych podzespołów, w tym przynajmniej 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, głośników stereo z obsługą Dolby Atmos, Bluetooth z NFC czy baterii o pojemności 4800 mAh i z ładowaniem przewodowym 67 W (bezprzewodowym – 50 W).

Rzecz działa na Androidzie 13 i nakładce systemowej MIUI Fold 14, dostosowanej do działania na większych, składanych ekranach. Niestraszne jej dzielenie ekranu, sprzyjające multizadaniowości.

MIX Fold 3 nie jest już tylko pokazem siły – będzie dostępny w sprzedaży w Chinach. Jeśli miałby zyskać międzynarodową dystrybucję, byłby pierwszym modelem z tej serii, który dałoby się kupić poza Państwem Środka.

Ceny to: