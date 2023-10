Nowy vivo Y200 5G to atrakcyjny smartfon

Nowy vivo Y200 5G to kolejny smartfon marki, który z pewnością spotka się z zainteresowaniem klientów. Szczególnie tych, którzy lubią robić zdjęcia, w tym portrety.

Nowy vivo Y200 5G to ładny smartfon dla fanów fotografii

Nowy smartfon chińskiej marki jest już dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej Desert Gold i zielonej Jungle Green. Jego wymiary to 162,35×74,85×7,69 mm, natomiast waga wynosi 190 gramów, zatem dość sporo – dla niektórych klientów może być on, pomimo swojej niezaprzeczalnej urody, nieco za ciężki.

źródło: vivo

Na przodzie smartfona umieszczono 6,67-calowy wyświetlacz E4 AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla 100% palety DCI-P3 oraz lokalną jasnością szczytową na poziomie 800 nitów, a także aparat z matrycą 16 Mpix i przysłoną f/2.0. Deklarowany przez producenta screen-to-body ratio wynosi 91,99%.

Na tyle urządzenia znajdują się natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.79) z optyczną stabilizacją obrazu i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości. Poniżej umieszczono Smart Aura Light, które zapewnia 38 różnych kolorów doświetlenia – od bardzo zimnego do bardzo ciepłego, dzięki czemu można uzyskać znacznie lepsze efekty niż podczas korzystania z samej, standardowej diody doświetlającej. Funkcja ta przyda się szczególnie przy portretach, ale nie tylko.

Przykładowe zdjęcia bez i z włączonym Smart Aura Light (źródło: vivo)

Na wyposażeniu smartfona są też procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2,0 GHz (4 nm) z modemem 5G oraz 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Tę pierwszą można rozszerzyć o nawet 8 GB (Extended RAM 3.0), natomiast producent nie wspomina już nic o slocie na kartę microSD, jest mowa jedynie o dwóch miejscach na karty nano SIM oraz obsłudze USB OTG.

Nowy vivo Y200 5G ma wgrany system operacyjny Android 13 z nakładką Funtouch OS 13, a energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 4800 mAh, który można ładować z mocą 44 W (do 50% w 28 minut). Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie może się też pochwalić pyło- i wodoodpornością IP54.

Cena smartfona vivo Y200 5G

Smartfon jest już dostępny w Indiach w cenie 21999 rupii, co jest równowartością ~1110 złotych. Jako że vivo wycofało się z Polski, nie ma co liczyć na to, że model ten trafi do kraju nad Wisłą.