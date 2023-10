Xiaomi 14 – kiedy premiera? Czego się spodziewać?

Fani Xiaomi – to jest Wasz tydzień. Za kilka dni wszyscy dowiedzą się, co chiński producent przygotował w kwestii najnowszej mobilnej elektroniki. Co już wiemy na temat 14. generacji topowych smartfonów?

Świeżutki chipset na pokładzie

Data premiery Xiaomi 14 nie jest przypadkowa. 24 października, na 2 dni przed premierą, rozpoczyna się wydarzenie na Hawajach prowadzone przez Qualcomma, którego głównym bohaterem będzie nowy układ mobilny Snapdragon 8 Gen 3. Tak jak druga generacja układu przez 2023 rok, tak nowe rozwiązanie Amerykanów prawdopodobnie będzie najpopularniejszym wyborem wśród topowych SoC na rynku w 2024 roku, a chiński producent chce po prostu wyprzedzić wszystkich rywali. W ramach przypomnienia-ciekawostki: w zeszłym roku palmę pierwszeństwa zdobył vivo x90 Pro Plus.

Xiaomi 13 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Inną nowością w Xiaomi 14 ma być pojawienie się nowej nakładki systemowej. MIUI będzie stopniowo wygaszane, a jego miejsce zajmie HyperOS. Póki co przedpremierowe zrzuty ekranu raczej nie zwiastują rewolucji, ale niewykluczone, że Xiaomi ma kilka asów w rękawie, w związku z nowym oprogramowaniem.

Jako pewnik można również uznać, że nowe smartfony Xiaomi otrzymają obiektywy opracowane wspólnie z marką Leica. Nie będą to jednak soczewki Summicron stosowane w 12. i 13. generacji smartfonów, a rozwiązania Summilux które zaoferują lepszą jakość zdjęć i większą rozpiętość tonalną fotografii.

Xiaomi 14 – kiedy zobaczymy nowe flagowce?

Co zatem pozostaje w kategorii „wysoce prawdopodobne choć niepotwierdzone”? Wariant Pro ma otrzymać wersję z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci wewnętrznej, i oferować ładowanie o maksymalnej mocy 120 W. Podobne parametry dotyczące pamięci możemy spotkać w modelu 13 Ultra (niedostępnym w Polsce), a równie szybkie ładowanie oferował niedawno nawet nieco mniej flagowy model 13T Pro.

Przedpremierowy render Xiaomi 14 Pro (Źródło: OnLeaks)

Co się tyczy bazowego Xiaomi 14 – tydzień temu pojawiła się karta specyfikacji, na której wymieniono m.in. szybkie ładowanie o mocy 90 W i bezprzewodowe 50 W, 6,44-calowy ekran 1,5 K ze wsparciem dla 12-bitowej głębi kolorów czy obecność głównego aparatu z sensorem OV50H.

W kwestii wyglądu jeden z informatorów zasugerował, że obydwie „czternastki” otrzymają co najmniej trzy wersje kolorystyczne – czarną, białą i zieloną, przy czym słabszy wariant otrzyma również różową obudowę. Widzieliśmy również rendery przedstawiające mocniejszego Xiaomi, ale po cichu liczę, że na oficjalnych zdjęciach lub na żywo wyspa przypominająca kuchenkę indukcyjną nie będzie wyglądała aż tak źle.

Jeżeli ciekawi Was, co Xiaomi przygotowało na 2024 roku w kategorii flagowców, zapiszcie sobie te datę: 26 października, 13:00 czasu polskiego. Wtedy rozpocznie się prezentacja „czternastek”.