Oto OPPO Find N3. Taki będzie też OnePlus Open za 8999 złotych

OPPO, które jest właścicielem marki OnePlus, zdecydowało się na oryginalne posunięcie. Zaprezentowało już model Find N3, a już wkrótce OnePlus oficjalnie zaanonsuje smartfon OnePlus Open, który będzie jego bratem bliźniakiem. W Polsce kupicie go za 8999 złotych.

Specyfikacja OPPO Find N3

Rozłożony smartfon ma wymiary 153,4×143,1×5,8-6 mm, natomiast złożony 153,4×73,3×11,7-11,9 mm. Jego waga to zaś 239-245 gramów. Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold 5 waży 253 gramy, a zatem nieco więcej. Mniejsza, ale też cięższa jest złota wersja, natomiast większa i lżejsza jest czarna.

OPPO Find N3 (źródło: OPPO)

Na zewnętrznej stronie smartfona umieszczono 6,31-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2484×1116 pikseli (431 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością od 10 do 120 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 240 Hz. Do tego ekran obsługuje technologię Dolby Vision i 10-bitową głębię koloru oraz osiąga jasność do 2800 nitów i pokryty jest szkłem Ultra-Thin Nanocrystal Glass. W jego przypadku współczynnik screen-to-body ratio wynosi 91,8%.

Wewnątrz smartfona znajduje się natomiast 7,82-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2440×2268 pikseli (426 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz, a także wsparciem dla 10-bitowej głębi koloru, technologii Dolby Vision i jasnością do 2800 nitów. Ten ekran pokrywa szkło UTG, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi w jego przypadku 89,6%.

OPPO Find N3 może się też pochwalić imponującym zapleczem fotograficznym, gdyż dysponuje aż pięcioma aparatami. W centralnym otworze w zewnętrznym wyświetlaczu umieszczono 32 Mpix (f/2.4) o kącie widzenia 88,5°, natomiast w otworze w prawym górnym rogu wewnętrznego ekranu 20 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 91°. Najlepszy zestaw jest jednak na panelu tylnym:

48 Mpix z przysłoną f/1.7, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, siedmioma soczewkami, optyczną stabilizacją obrazu i sensorem, który wykorzystuje architekturę skumulowanych pikseli, dzięki czemu jest bardziej czuły na światło (o 140%) przy mniejszym rozmiarze,

64 Mpix z f/2.5, ekwiwalentem ogniskowej 70 mm, czterema soczewkami, stabilizacją obrazu i 3x zoomem optycznym,

48 Mpix z f/2.2, sześcioma soczewkami, obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 114° i autofokusem (posłuży on też do zdjęć makro w odległości 3,5 cm).

Aparat na tyle jest w stanie nagrywać wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę, a do tego dostępna jest funkcja wyświetlania podglądu kadru na zewnętrznym ekranie podczas robienia zdjęć głównym aparatem (po rozłożeniu smartfona).

Aparat główny w OPPO Find N3 (źródło: OPPO)

Jednostką centralną OPPO Find N3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z układem graficznym Adreno 740 680 MHz. Do tego smartfon dysponuje 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Urządzenie nie obsługuje kart microSD, ale USB OTG już tak. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.2. Jej zasilaniem zajmie się zaś akumulator o pojemności 4805 mAh, który można ładować wyłącznie przewodowo z mocą do 67 W (do 35% w 10 minut, do 100% w 42 minuty).

Ponadto specyfikacja OPPO Find N3 obejmuje jeszcze m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (nano SIM + eSIM), Stereo Milti-Speaker z funkcją dźwięku przestrzennego (która jest domyślnie wyłączona), fizyczny przełącznik trybów pracy na bocznej krawędzi (wyciszony, tylko wibracje, włączone dźwięki), Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC i port USB-C.

Warto też wspomnieć, iż OPPO Find N3 oferuje jeszcze funkcję o nazwie Sound-Sealed Call, która zapobiega wyciekowi dźwięku z głośnika podczas rozmowy głosowej, więc nikt postronny nie usłyszy tego, co ktoś mówi przez telefon, a jedynie posiadacz smartfona. Podobną ma również Huawei Mate 60 RS Ultimate Design.

W takich wersjach OPPO Find N3 będzie dostępny w Chinach – globalnie tylko w czarnej i złotej (źródło: OPPO)

Cena OPPO Find N3 i OnePlus Open

Producent poinformował, że OPPO Find N3 będzie kosztował w Singapurze 2399 tamtejszych dolarów, co jest równowartością ~7350 złotych. Jak zostało wspomniane, w Polsce ten smartfon ma być dostępny jako OnePlus Open i wiemy już, że klienci w kraju nad Wisłą zapłacą za niego 8999 złotych (to cena konfiguracji 16/512 GB), ponieważ model ten został uwzględniony w cenniku urządzeń T-Mobile.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się z niego, że przygotowano zestaw z gratisowymi słuchawkami OnePlus Buds Pro 2 w tej samej cenie, aczkolwiek to może być ograniczona czasowo oferta (T-Mobile nie podaje szczegółów w cenniku).