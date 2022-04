Xiaomi 12 Lite 5G będzie miał zachwycającą specyfikację

Do tej pory nadchodzący model Xiaomi 12 Lite 5G nie wyglądał na zagrożenie dla przystępnego cenowo Xiaomi 12X. Najnowsze informacje na jego temat wywracają jednak relacje i stosunki pomiędzy tymi dwoma smartfonami do góry nogami. Zapowiada się bowiem, że możemy być świadkami bratobójczej walki.

Reklama

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite 5G będzie naprawdę świetna

Ceny najnowszych, high-endowych smartfonów Xiaomi nie są niskie. W Polsce Xiaomi 12 kosztuje od 3799 złotych, a Xiaomi 12 Pro 5199 złotych. Ponadto dostępny jest również bardziej przystępny cenowo Xiaomi 12X za 3199 złotych. Patrząc przez pryzmat cen topowych modeli, ten z literą „X” w nazwie wydaje się „niedrogi”, lecz mimo to pojawiło się wiele głosów, że jest za drogi, jak na to, co oferuje.

Xiaomi 12 Lite 5G pojawił się na horyzoncie jeszcze przed oficjalną premierą zaprezentowanych w grudniu 2021 roku, high-endowych modeli. Czas mija, do sieci przedostaje się coraz więcej informacji na temat tego smartfona, ale dopiero najnowsze wskazują, że naprawdę warto na niego czekać, bowiem będzie superśredniakiem klasy premium.

źródło: xiaomiui

Wizualnie Xiaomi 12 Lite 5G nie będzie diametralnie różnił się od już wprowadzonych na rynek modeli z tej samej serii. W zasadzie tylko rozmiarem, ponieważ zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,55 cala (vs 6,28 cala i 6,73 cala w pozostałych modelach). Podobnie jednak jak we wszystkich „Dwunastkach”, także w 12 Lite 5G producent zastosuje obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Ekran będzie miał rozdzielczość Full HD+ jak panele zamontowane w Xiaomi 12 i 12X.

Wartym mocnego zaakcentowania faktem jest również to, że nadchodzący smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Patrząc przez pryzmat ostatnich premier, to prawdziwy ewenement, ponieważ trudno sobie przypomnieć nowy model z układem z serii Snapdragon 7 – wszystkie, które przychodzą mi w tej chwili do głowy, mają platformy mobilne Qualcomm Snapdragon 695 lub Snapdragon 680.

Xiaomi 12 Lite 5G ma być dostępny w „standardowych” konfiguracjach – z 6 GB i 8 GB RAM oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon wyjedzie z fabryki z systemem Android 12 z interfejsem MIUI 13, a do tego na jego pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W. O indukcyjnym nie ma natomiast mowy, ale nie powinno to nikogo dziwić. Mówi się zaś o certyfikacie Hi-Res Audio (co też nie jest niespodzianką w przypadku urządzeń Xiaomi).

Pozostało jeszcze omówić kwestię aparatów i specjalnie zostawiłem ją na koniec, ponieważ to największa niespodzianka. Na przodzie smartfona znajdzie się aparat o rozdzielczości 16 Mpix, natomiast na tyle trio 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro. To już wiedzieliśmy, natomiast teraz pojawiły się informacje, że główny aparat będzie miał optyczną stabilizację obrazu, co całkowicie zmienia pozycję Xiaomi 12 Lite 5G we flagowej hierarchii.

Oczywiście, nadal będzie to najniżej pozycjonowany model w serii Xiaomi 12, ale jednocześnie stoczy bratobójczą walkę z Xiaomi 12X. Największą, najbardziej znaczącą różnicą jest bowiem procesor (Snapdragon 870 vs Snapdragon 778G) oraz rozdzielczość głównego aparatu (50 Mpix vs 64 Mpix) i tego na przodzie (32 Mpix vs 16 Mpix). Wcześniej jednak brak OIS wydawał się dyskwalifikujący, natomiast teraz argument ten stracił rację bycia.

Oczywiście, Xiaomi 12X przynajmniej hardware’owo będzie lepszy od Xiaomi 12 Lite 5G, ale mimo wszystko wciąż w większości aspektów pozostanie bardzo podobny. Klienci staną przed trudnym wyborem, a w dużej części przypadków prawdopodobnie decydująca okaże się cena.