Jaka promocja! Rozchwytywany Samsung w mega kuszącej cenie

Pogoda za oknem nie rozpieszcza. Rozpieszczają natomiast sklepy i producenci, którzy sprzedają różne urządzenia w niekiedy bezkonkurencyjnych cenach. Tak właśnie jest w tym przypadku – to promocja, obok której trudno przejść obojętnie (chyba że nie lubi się czerwonego).

Promocja: Samsung Galaxy S20 FE 5G za 1999 złotych!

Galaxy S20 FE jest regularnie przeceniany. Bynajmniej jednak nie z tego powodu, że się nie sprzedaje, bo na początku 2022 roku Samsung pochwalił się, że do tamtej pory na całym świecie sprzedał już ponad 10 mln egzemplarzy tego smartfona. Mimo że od jego premiery minęło już ponad półtora roku, to wciąż warty polecenia sprzęt. Teraz ponownie nadarza się okazja, żeby kupić go w jeszcze niższej cenie, choć jest jedno „ale”.

Sklep Media Expert sprzedaje Galaxy S20 FE 5G za 1999 złotych. To cena promocyjna, którą można otrzymać, jeżeli w koszyku użyje się kodu rabatowego ME-DAYS. Regularna to bowiem 2299 złotych (taka obowiązuje we wszystkich sklepach, które są oficjalnymi partnerami Samsunga). Jak jednak zostało wspomniane – jest jedno „ale”, a mianowicie fakt, że promocja obejmuje wyłącznie czerwoną wersję kolorystyczną.

Dla niektórych może to być problem, aczkolwiek zawsze można zakryć obudowę smartfona nieprzezroczystym etui i po sprawie. Z drugiej strony, mówi się, że „czerwony jest szybszy”, a to solidny argument ;) Oferta obowiązuje tylko do końca jutrzejszego dnia, tj. 12 kwietnia 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, na stronie mediaexpert.pl.

Warto przypomnieć, że w ramach tej samej promocji kupicie smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6 GB/128 GB za 1199 złotych (w bardziej uniwersalnym kolorze – czarnym). Propozycja z oferty Xiaomi rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. W przypadku Galaxy S20 FE 5G tak raczej nie będzie (z uwagi na kolor obudowy, który jednak nie wszyscy są w stanie zaakceptować), ale to mimo wszystko również bardzo atrakcyjna promocja.

Samsung Galaxy S20 FE 5G za 1999 złotych jest bowiem zdecydowanie bardziej atrakcyjną ofertą niż Galaxy A53 5G za tyle samo (w oficjalnej polskiej dystrybucji). Rywalizować z nią może – pod względem atrakcyjności – Galaxy A52s 5G za 1499 złotych.