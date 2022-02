Xiaomi 12 Lite dołączy do flagowej rodziny. Co zaoferuje?

Wciąż czekamy na globalną premierę Xiaomi 12 i 12 Pro oraz Xiaomi 12X. Tymczasem na horyzoncie pojawił się kolejny członek flagowej rodziny – model z dopiskiem „Lite”. Patrząc na jego design, wcale nie widać, że mamy do czynienia z tańszą wersją najnowszego high-enda Xiaomi.

Co zaoferuje Xiaomi 12 Lite?

Smartfony nie bez powodu otrzymują dopisek „Lite”. To najczęściej dość mocno okrojone wersje swoich pierwowzorów. W przypadku flagowych modeli różnice są widoczne już na pierwszy rzut oka. W tym będzie jednak zupełnie inaczej. Xiaomi 12 Lite nie da po sobie poznać, że jest tańszą odsłoną swojego high-endowego pierwowzoru.

źródło: xiaomiui

Tak, ten smartfon, który widzicie powyżej, to wizualizacja nadchodzącego modelu z dopiskiem „Lite”. Pod względem designu nie różni się on diametralnie od swoich droższych braci. Wręcz przeciwnie – można pokusić się o stwierdzenie, że jest do nich bliźniaczo podobny! To spore zaskoczenie i niespodzianka, że Xiaomi również w jego przypadku zdecydowało się zastosować obustronnie zakrzywiony ekran, co w tego typu urządzeniach jest czymś niespodziewanym.

Według danych, przekazywanych przez specjalizujący się w informacjach na temat poczynań Xiaomi serwis xiaomiui, Xiaomi 12 Lite to model numer L9 o nazwie kodowej taoyao. Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych od Goodix i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Na pokładzie Xiaomi 12 Lite znajdzie się również procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ lub nawet mocniejszy układ z serii Snapdragon 7xx, a także głośniki stereo i trzy aparaty (na panelu tylnym) – 64 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL GW3 (bez optycznej stabilizacji obrazu), z obiektywem ultraszerokokątnym i do zdjęć makro.

Według informacji, udostępnionych przez xiaomiui, Xiaomi 12 Lite zadebiutuje na globalnym rynku z Androidem 12 z MIUI 13. Co ciekawe smartfon miał być sprzedawany również w Chinach, ale już w listopadzie 2021 roku producent zrezygnował z wprowadzenia go na półki sklepowe w swojej ojczyźnie (i przy okazji też w Indiach) Co więcej, w tym samym czasie anulowano również model Xiaomi 12 Lite Zoom z teleobiektywem.

źródło: xiaomiui

Jednocześnie serwis xiaomiui zauważa, że Xiaomi 12 Lite będzie bardzo podobny do Xiaomi CIVI, który zadebiutował w Chinach pod koniec września 2021 roku i nie trafił do sprzedaży na rynku globalnym. Cena smartfona z dopiskiem „Lite” nie jest jeszcze znana, podobnie jak data oficjalnej premiery.