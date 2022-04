Rusza Xiaomi Spring Festival. Promocja na urządzenia uwielbianej marki

Mimo że w ostatnich dniach wiosna nie pokazuje się od najlepszej strony, to – miejmy nadzieję – następne będą znacznie bardziej pogodne i cieplejsze, jak na aurę wiosenną przystało, nawet jeśli kwiecień plecień. Przynajmniej pogodę ducha pozwoli już teraz zachować Xiaomi Spring Festival, w ramach którego obniżono ceny wielu urządzeń marki, zarówno do codziennego użytku w każdym miejscu, jak i typowo domowego.

Rusza promocja Xiaomi Spring Festival. Wiele urządzeń w obniżonych cenach

Zanim jednak przejdziemy do listy ofert na tegoroczny festiwal wiosenny, warto (a nawet trzeba!) przy okazji wspomnieć, że obecnie kupicie smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej w sklepie Media Expert za jedyne 1199 złotych – wystarczy, że w koszyku zastosujecie kod rabatowy ME-DAYS.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (6 GB/128 GB) za 1199 złotych w Media Expert z kodem rabatowym ME-DAYS

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Media Expert do 12 kwietnia 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Patrząc na to, ile osób korzysta z tej oferty, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że dostępne egzemplarze wyprzedadzą się szybciej, bowiem to naprawdę atrakcyjna cena – nigdzie indziej (w oficjalnej polskiej dystrybucji) nie kupicie tego smartfona Xiaomi w takiej cenie!

Ta oferta nie jest częścią Xiaomi Spring Festival, bo ten będzie trwał znacznie dłużej i został podzielony na etapy, a pierwszy to okres od 11 do 18 kwietnia 2022 roku. W tym tygodniu klienci mogą kupić w obniżonych cenach na przykład monitory Mi Curved Gaming Monitor 32″ za 1999 złotych i Mi 2K Gaming Monitor 27″ za 1799 złotych oraz hulajnogę elektryczną Mi Electric Scooter Pro 2 za 2499 złotych.

Ponadto w obniżonych cenach, do 18 kwietnia 2022 roku, można również kupić:

smartwatch Mi Watch (beżowy, niebieski, czarny) za 469 złotych,

smartwatch Redmi Watch 2 Lite (beżowy, czarny, niebieski) za 289 złotych,

opaskę sportową Mi Smart Band 6 NFC za 209 złotych,

słuchawki Redmi Buds 3 za 169 złotych,

smartfon Redmi 9A 32 GB,

smartfon Redmi 10 64 GB za 799 złotych i 128 GB za 899 złotych,

smartfon Redmi Note 11 4 GB/64 GB za 899 złotych, 4 GB/128 GB za 999 złotych i 6 GB/128 GB za 1099 złotych,

inteligentny odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (czarny, biały) za 1799 złotych,

inteligentny odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite za 899 złotych,

oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3C za 439 złotych.

Dostępność ww. urządzeń Xiaomi zależy od sklepu. Xiaomi Spring Festival potrwa do 24 kwietnia 2022 roku. W przyszłym tygodniu powinniśmy poznać oferty na kolejny tydzień.